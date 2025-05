Team Of The Season da Premier League, EFL e BWSL reveladas

Há pouco tempo, revelámos (ver aqui) as Team of the Season de EA SPORTS FC 25, para a Ligue 1 McDonald’s, Arkema Première Ligue e Eredvisie. Agora chega a vez da Premier League, EFL e BWSL. Venham conhecer os eleitos.

Aos poucos e poucos, a EA SPORTS FC 25 está a revelar o(a)s jogadore(a)s mais valiosos dos diferentes campeonatos. Já aqui apesentámos os eleitos da Ligue 1 McDonald’s, Arkema Première Ligue e da Eredvisie.

Agora chega a vez dos jogadores mais valiosos da Premier League, EFL e BWSL. Venham saber quais são os mais valiosos.

Premier League Como principal nota de destaque, gostaria de realçar o nome de Bruno Fernandes na lista dos eleitos.

EFL

BWSL

A campanha será encerrada com uma Ultimate TOTS (UTOTS). A UTOTS será uma seleção dos melhores itens TOTS lançados ao longo da campanha, relançados como uma equipa no final do TOTS.