Como a ESET ajuda a evitar o roubo de identidade

As violações de dados são uma ameaça crescente para as empresas e um pesadelo para os seus clientes. A má notícia de tudo isto é que isso é apenas a ponta do iceberg.

Existem muitas outras maneiras pelas quais as suas informações pessoais identificáveis (PII) podem cair nas mãos erradas. Uma vez em circulação no submundo do cibercrime, é apenas uma questão de tempo até que sejam utilizadas em tentativas de fraude de identidade.

Depois dos seus dados pessoais serem roubados, seja numa violação massiva de dados ou por outra técnica, esses dados provavelmente serão vendidos ou repassados a terceiros para uso em vários esquemas fraudulentos.

Isso pode variar de compras ilegais a apropriação de contas (ATO), fraude de novas contas ou esquemas de phishing projetados para obter informações ainda mais confidenciais.

Em alguns casos, detalhes reais são misturados com dados gerados por máquinas para criar identidades sintéticas que são mais difíceis de serem bloqueadas pelos filtros antifraude.

Proteção de Identidade da ESET

A funcionalidade de Proteção de Identidade da ESET, disponível na solução ESET HOME Security Ultimate, é o seu melhor aliado para evitar o roubo da sua identidade.

A Proteção de Identidade é um recurso que se concentra nas informações pessoais do utilizador, e não na segurança física de qualquer dispositivo, através de uma monitorização abrangente da dark web.

O nosso estilo de vida online deixa-nos mais vulneráveis ao roubo de identidade. Com isso em mente, a Proteção de Identidade da ESET analisa milhares de sites, incluindo aqueles na dark web, salas de chat do mercado negro, blogs e outras fontes de dados para detetar o comércio e a venda ilegal das suas informações pessoais.

A tecnologia ESET envia alertas imediatos para que possa tomar medidas na hora, incluindo notificações sobre credenciais comprometidas e possíveis invasões de contas. Nomes, moradas, endereços eletrónicos e informações bancárias, todos estes elementos ficam sob uma monitorização ampla e permanente.

Caso seja encontrada qualquer violação dos dados do utilizador, ela será exibida na secção de alertas com todas as informações encontradas sobre a violação. Para notificar o utilizador, será enviada uma notificação por e-mail para o endereço de e-mail utilizado para a conta ESET HOME.

A fraude de identidade continua a ser uma ameaça porque é relativamente fácil para os agentes maliciosos começarem a obter lucros significativos. Ao reduzir as vias que eles podem usar para extrair as nossas informações pessoais, podemos incomodar os nossos adversários e, com sorte, manter as nossas vidas digitais seguras e protegidas.

