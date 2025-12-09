MikroTik CRS520-4XS-16XQ-RM: rede com velocidades até 100 Gbps
Procura um switch robusto, para ambientes empresariais exigentes, data centers e infraestruturas com tráfego intensivo? O MikroTik CRS520-4XS-16XQ-RM pode ser a solução mais em conta e que lhe oferece características e funcionalidades fantásticas.
O MikroTik CRS520-4XS-16XQ-RM é um dos equipamentos mais interessantes lançados recentemente na área das redes de alta velocidade. Este equipamento combina switching de alto desempenho com a flexibilidade do RouterOS para redes de alta velocidade.
Switch MikroTik - Capacidade para grandes volumes de tráfego
Um dos principais pontos fortes deste modelo é a densidade de portas de alta velocidade:
- 16 portas QSFP28 até 100 Gbps
- 4 portas SFP28 até 25 Gbps
- 2 portas Ethernet 10 Gbps
Esta combinação permite múltiplos cenários:
- interligação entre servidores e storage
- agregação de ligações de vários racks
- backbone de campus ou rede empresarial
- soluções ISP ou ambientes de alta carga
Em redes complexas, onde a largura de banda é um fator crítico, esta diversidade de interfaces oferece uma enorme flexibilidade.
O CRS520-4XS-16XQ-RM vem com o RouterOS v7, o que significa acesso a funcionalidades avançadas:
- VLANs
- OSPF e BGP
- ACLs
- VPN
- Jumbo frames
- Offload de hardware
O MikroTik CRS520-4XS-16XQ-RM é uma opção de elevada capacidade para redes que exigem fiabilidade, flexibilidade e desempenho extremo. A combinação de portas 100 Gbps, redundância e o poder do RouterOS torna-o ideal para infraestruturas críticas, onde a disponibilidade e a escalabilidade são fundamentais. Podem ver vídeo aqui.