MikroTik CRS520-4XS-16XQ-RM: rede com velocidades até 100 Gbps

Procura um switch robusto, para ambientes empresariais exigentes, data centers e infraestruturas com tráfego intensivo? O MikroTik CRS520-4XS-16XQ-RM pode ser a solução mais em conta e que lhe oferece características e funcionalidades fantásticas.

O MikroTik CRS520-4XS-16XQ-RM é um dos equipamentos mais interessantes lançados recentemente na área das redes de alta velocidade. Este equipamento combina switching de alto desempenho com a flexibilidade do RouterOS para redes de alta velocidade.

Switch MikroTik - Capacidade para grandes volumes de tráfego

Um dos principais pontos fortes deste modelo é a densidade de portas de alta velocidade:

16 portas QSFP28 até 100 Gbps

4 portas SFP28 até 25 Gbps

2 portas Ethernet 10 Gbps

Esta combinação permite múltiplos cenários:

interligação entre servidores e storage

agregação de ligações de vários racks

backbone de campus ou rede empresarial

soluções ISP ou ambientes de alta carga

Em redes complexas, onde a largura de banda é um fator crítico, esta diversidade de interfaces oferece uma enorme flexibilidade.

O CRS520-4XS-16XQ-RM vem com o RouterOS v7, o que significa acesso a funcionalidades avançadas:

VLANs

OSPF e BGP

ACLs

VPN

Jumbo frames

Offload de hardware

O MikroTik CRS520-4XS-16XQ-RM é uma opção de elevada capacidade para redes que exigem fiabilidade, flexibilidade e desempenho extremo. A combinação de portas 100 Gbps, redundância e o poder do RouterOS torna-o ideal para infraestruturas críticas, onde a disponibilidade e a escalabilidade são fundamentais. Podem ver vídeo aqui.

MikroTik CRS520-4XS-16XQ-RM