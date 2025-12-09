Manchas gigantes elevam risco de tempestade sola extrema e prejuízos de milhões

Os cientistas alertam para a possibilidade de ocorrer uma forte tempestade solar. Erupções energéticas no Sol podem atingir infraestruturas críticas em todo o mundo, provocando danos elevados para o setor segurador. Estas manchas solares só foram vistas aquando do Evento Carrington de 1859.

Probabilidade elevada de tempestade solar

O Centro Aeroespacial Alemão (DLR) avisa que existe atualmente uma probabilidade aumentada de uma chamada tempestade solar. Os investigadores identificaram várias manchas solares de grandes dimensões e particularmente ativas.

Estas podem levar o Sol a ejetar, nos próximos dias, uma nuvem de plasma em direção à Terra.

Tal fenómeno perturbaria de forma significativa o campo geomagnético terrestre e afetaria satélites, sistemas GPS, redes de comunicação, redes elétricas e diversas outras tecnologias.

De um modo geral, existe atualmente energia suficiente para que possa ocorrer uma erupção grave. Se isso acontecer realmente ou não, não é possível prever.

Afirma o cientista Florian Günzkofer, do DLR.

Um risco crítico para o setor segurador Na perspetiva da indústria seguradora, uma tempestade solar representa um risco de elevado cúmulo. Este conceito aplica-se quando um único evento atinge numerosas apólices em múltiplos locais. Para um setor cujo modelo assenta na diversificação, tal situação é particularmente difícil de absorver. Em março deste ano, o mercado segurador britânico Lloyd’s alertou, num cenário modelado, que uma tempestade solar poderia expor a economia mundial, num período de cinco anos, a um risco de perdas de 2,4 biliões de dólares (cerca de 2 biliões de euros), com um dano individual esperado de 17 mil milhões de dólares. A proporção destes prejuízos que estaria segurada permanece incerta. A companhia de seguros Lloyd’s perspetivou perdas económicas globais em três níveis de gravidade. No cenário menos severo, estimam-se danos de 1,2 biliões de dólares; no cenário mais extremo, até 9,1 biliões. Isto equivaleria a uma queda do PIB global entre 0,2 e 1,4 por cento. No ano passado já se observaram os efeitos de uma tempestade solar ligeira. O chamado “Mother’s Day Storm” provocou danos na ordem das centenas de milhões de dólares, segundo Günzkofer. Em grande parte, tratou-se de prejuízos agrícolas nos Estados Unidos, resultantes de erros de posicionamento de equipamentos devido a perturbações no GPS.

Uma advertência invulgar

O alerta atual é considerado invulgar “porque as manchas solares que surgiram agora no fim de semana são excecionalmente grandes.

Explica Günzkofer.

Existe uma relação entre a dimensão destas manchas e a intensidade da tempestade que podem desencadear. Manchas de dimensão semelhante tinham sido registadas pela última vez aquando do chamado Evento Carrington de 1859.

O devastador Evento Carrington A tempestade solar de 1859, também conhecida como Evento Carrington, foi uma poderosa tempestade solar geomagnética ocorrida durante o auge do ciclo solar desse ano. A ejeção de massa coronal atingiu a magnetosfera da Terra e desencadeou uma das maiores tempestades geomagnéticas alguma vez registadas. Um feixe de luz branca na fotosfera solar foi observado e documentado pelos astrónomos britânicos Richard C. Carrington e Richard Hodgson. Estudos indicam que, caso uma tempestade solar desta magnitude ocorresse hoje, poderia causar danos graves e generalizados na civilização moderna, altamente dependente da eletricidade. Estima-se que existia uma probabilidade de 12% de um evento semelhante ao de 1859 ocorrer entre os anos de 2012 e 2022. A tempestade solar de 2012 teve uma magnitude comparável, mas acabou por passar pela órbita da Terra sem atingir o planeta.

A tempestade então gerada permanece até hoje como o fenómeno de meteorologia espacial mais intenso observado.

Auroras foram visíveis em todo o mundo e redes de telégrafo na Europa e América do Norte colapsaram, tendo ocorrido incêndios causados por correntes induzidas.

Infraestruturas energéticas e sistemas satelitais em risco

Segundo a companhia de seguros Lloyd’s, um evento semelhante nos dias de hoje poderia causar danos substanciais em infraestruturas críticas. Günzkofer reforça:

Um evento com a força do Carrington seria realmente excecional. Se tal acontecesse, teríamos de contar com danos muito significativos.

Os impactos incidiriam sobre redes de energia e sistemas satelitais, afetando assim o fornecimento de eletricidade, a navegação, as comunicações e sistemas financeiros dos quais empresas, governos e cidadãos dependem diariamente.

Embora existam soluções seguradoras para mitigar parte destes riscos, incluindo coberturas de energia, interrupção de atividade, aviação, transporte e agricultura, estas só conseguem abranger uma fração das perdas cumulativas.

As duas maiores resseguradoras mundiais, Swiss Re e Munich Re, não comentaram como se estão a preparar para um evento desta magnitude nem qual seria o seu grau de exposição.

Previsão ainda incerta

Quanto à probabilidade real de ocorrência de uma tempestade solar grave, Günzkofer diz que ainda não é possível fazer uma avaliação rigorosa.

Como ainda não ocorreu qualquer erupção a partir das manchas solares atualmente visíveis, não podemos prever se algo irá acontecer e, caso aconteça, qual será a intensidade e o impacto.

Concluiu Günzkofer.