Telescópio Espacial Hubble traz uma nova imagem do 3I/ATLAS

O Telescópio Espacial Hubble captou imagens impressionantes do 3I/ATLAS, o terceiro objeto conhecido vindo de fora do nosso Sistema Solar. Este viajante interestelar aproxima-se do Sol e está a revelar pistas valiosas sobre a origem e a composição de corpos que percorrem distâncias inimagináveis pelo espaço profundo.

Atividade a milhões de quilómetros

Astrónomos que utilizam o Telescópio Espacial Hubble observaram o 3I/ATLAS, apenas o terceiro objeto conhecido proveniente do exterior do nosso Sistema Solar a visitar a nossa vizinhança.

Este intruso interestelar está a oferecer um verdadeiro espetáculo à medida que se aproxima do Sol, revelando segredos sobre visitantes oriundos das profundezas do espaço.

O 3I/ATLAS mostra-se claramente ativo a 3,8 unidades astronómicas da aproximação ao Sol, exibindo poeira emitida pelo lado do núcleo virado para o Sol e uma cauda fraca, varrida pela pressão da radiação, afastando-se da estrela.

Para se ter uma ideia, 3,8 unidades astronómicas significam que o objeto está quase quatro vezes mais distante do Sol do que a Terra. Mesmo a esta grande distância, a energia solar já está a provocar mudanças dramáticas neste visitante misterioso.

Ao contrário dos asteroides, que permanecem praticamente inalterados na sua órbita, o 3I/ATLAS está a comportar-se mais como um cometa.

À medida que a radiação solar aquece a sua superfície, o objeto liberta correntes de partículas de poeira que formam uma cauda distinta, apontando para longe do Sol.

Esta atividade oferece aos astrónomos uma rara oportunidade de estudar material que se originou num sistema estelar completamente diferente.

O que o Hubble descobriu

Com a excecional resolução do Hubble, os investigadores liderados por David Jewitt, da UCLA, conseguiram estimar a quantidade de material que o 3I/ATLAS está a perder à medida que aquece.

Calcularam a taxa de perda de massa em poeira entre 6 e 60 kg/s, dependendo do tamanho das partículas de poeira ejetadas. Isso equivale, aproximadamente, a perder a massa de um automóvel pequeno a cada poucos minutos, um valor significativo para um objeto tão distante e pequeno.

A equipa também procurou determinar o tamanho do próprio 3I/ATLAS, embora tal se tenha revelado difícil, pois só é visível a nuvem luminosa de poeira que o rodeia, e não o núcleo sólido diretamente. Ao analisar a distribuição de brilho da coma envolvente, estimaram que o núcleo tem um raio efetivo inferior a 2,8 quilómetros, assumindo que reflete apenas 4% da luz que nele incide (semelhante ao carvão).

Porque é tão raro

Um dos aspetos mais intrigantes do estudo de objetos interestelares é compreender do que são feitos e de onde vieram. Os investigadores descobriram que, se a atividade for impulsionada pela sublimação de monóxido de carbono (passando de sólido a gás), o núcleo não pode ter menos de 0,16 km de raio, e deverá ser maior se moléculas menos voláteis forem responsáveis pela libertação de gases.

Esta restrição de tamanho é crucial, pois ajuda os investigadores a compreender a composição e a história do objeto. Diferentes materiais requerem diferentes quantidades de aquecimento solar para iniciar a sublimação e, ao observar quando e com que intensidade o 3I/ATLAS se torna ativo, é possível fazer suposições fundamentadas sobre a sua constituição.

Visitantes interestelares como o 3I/ATLAS são extremamente raros. Antes deste objeto, apenas dois tinham sido confirmados: ‘Oumuamua em 2017 e Borisov em 2019.

Cada um oferece uma janela única para os sistemas planetários em torno de outras estrelas, transportando consigo as assinaturas químicas e características físicas moldadas por ambientes alienígenas a milhares de milhões de quilómetros de distância.

Estas observações do Hubble ao 3I/ATLAS representam um avanço significativo na nossa capacidade de estudar estes mensageiros cósmicos, oferecendo informações valiosas tanto sobre o próprio objeto como sobre o sistema estelar distante que o enviou na sua viagem pela Galáxia.