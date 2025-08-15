Utiliza o Booking? Muita atenção ao endereço de acesso

O verão chegou e, com ele, as férias. O tempo é de viagens, aluguer de hotéis, e os criminosos estão atentos a todo este cenário. Se é utilizador do Booking, esteja muito atento a esta campanha de phishing.

Campanha de Phishing usa carateres japoneses e a página do Booking

De acordo com um grupo de investigadores, uma página não oficial do Booking está a ser usada para roubar credenciais dos utilizadores. Olhando para o endereço usado parece fidedigno, só que não.

De acordo com os investigadores, depois da vítima ser levada ao site, é descarregado um ficheiro .msi que instala malware no sistema. Segundo o que foi revelado, provavelmente este ficheiro .msi instala infostealers para roubo de credenciais.

O endereço usado é https://account.booking.comんdetailんrestric-access.www-account-booking.com/en/ que contém caracteres japoneses.

Um ataque com homoglyphs (também designado de homograph attack ou IDN homograph attack) é uma técnica usada para enganar o utilizador explorando o facto de certos caracteres de diferentes alfabetos ou sistemas de escrita parecerem visualmente idênticos ou muito semelhantes, mas serem tecnicamente diferentes para o computador.