Ecosia: este browser transforma as suas pesquisas online em plantações de árvores

No vasto mercado de browsers de internet, dominado por gigantes como o Google Chrome, surgem alternativas com propostas inovadoras. Uma delas é o Ecosia, que transforma as suas pesquisas online em árvores plantadas.

Como o Ecosia transforma pesquisas em árvores

O Ecosia é um motor de pesquisa e browser que utiliza as receitas de publicidade geradas pelas pesquisas dos seus utilizadores para financiar projetos de plantação de árvores em todo o mundo. Desde a sua fundação em 2009, já foram plantadas mais de 200 milhões de árvores.

A proposta de valor do Ecosia pode gerar alguma desconfiança inicial, mas o seu modelo de negócio é bastante transparente e direto. A empresa gera receitas da mesma forma que o Google: através dos anúncios exibidos junto aos resultados de pesquisa. A grande diferença reside na forma como esse dinheiro é posteriormente aplicado.

O Ecosia dedica 100% dos seus lucros a ações climáticas, sendo que a maior parte é canalizada diretamente para projetos de reflorestação. Para tornar a experiência mais tangível, o browser inclui um contador pessoal que regista a sua contribuição individual. É um pormenor interessante, mas que ajuda a visualizar o impacto e a "gamificar" o processo.

A transparência é um pilar da empresa, que publica relatórios financeiros mensais onde detalha as receitas obtidas e o número de árvores financiadas. Além disso, os seus servidores funcionam com energia 100% renovável. Para muitos utilizadores, estes são diferenciais importantes face aos gigantes tecnológicos que dominam o mercado.

Ecosia tem uma experiência de navegação surpreendentemente familiar

O Ecosia é construído sobre a base do Chromium, o mesmo projeto open-source que serve de alicerce ao Google Chrome. Na prática, isto significa que a sua aparência e funcionamento são quase idênticos aos do browser da Google. Se já utilizou o Chrome, sentir-se-á imediatamente em casa: os separadores, as definições e o gestor de marcadores estão exatamente nos mesmos locais.

Esta base comum garante também total compatibilidade com as suas extensões favoritas da Chrome Web Store. É possível instalar gestores de palavras-passe, bloqueadores de anúncios e outras ferramentas sem qualquer problema. Em termos de desempenho, o Ecosia é rápido e leve. As páginas carregam sem demoras e, durante a utilização normal, não se notam atrasos ou lentidão em comparação com o Chrome.

O Ecosia disponibiliza ainda uma aplicação móvel para iOS e Android que espelha a funcionalidade da versão para computador. O contador de árvores é sincronizado entre dispositivos, garantindo que as pesquisas feitas no telemóvel também contribuem para o seu total.

Um elemento distintivo do Ecosia é o ícone de uma folha verde, que aparece junto a empresas e websites com práticas ambientalmente responsáveis. É um detalhe interessante que se alinha com a missão da empresa.

Privacidade: uma vantagem clara sobre o Chrome

O Google Chrome existe, em grande parte, para alimentar o ecossistema de publicidade da Google, onde o seu histórico de pesquisa e hábitos de navegação são o produto. O Ecosia adota uma postura diferente. A empresa não cria um perfil de utilizador permanente com base no seu histórico, as pesquisas são anonimizadas no prazo de uma semana e os dados não são vendidos a anunciantes.

Não é uma abordagem tão radical como a do DuckDuckGo, que remove todos os vestígios de rastreamento, mas representa uma melhoria significativa face às práticas de recolha de dados do Chrome.

Se a quantidade de informação que a Google detém sobre si o deixa desconfortável, o Ecosia oferece um meio-termo interessante, proporcionando mais privacidade sem sacrificar a usabilidade. A contrapartida é a perda de alguma personalização, como as sugestões de pesquisa baseadas em pesquisas anteriores.

