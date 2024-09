Android Auto: vai poder reportar acidentes na estada no Google Maps! Descubra como

O Google Maps prepara novidades que vão tornar a interface mais simples. Esse trabalho continuará agora, com a criação de mais uma novidade que mudará completamente este serviço no Android Auto. Tal como no Waze, poderá reportar acidentes na estada.

O Waze não só oferece esta experiência há muitos anos, como o próprio Google Maps a adotou recentemente para os incidentes poderem ser reportados. Assim, podem ser comunicados a outros condutores ou utilizadores na aplicação móvel os problemas.

Estes problemas na estrada apenas estão disponíveis na versão mobile vão aparecer através do Google Maps. Agora, uma versão renovada do sistema de relato de incidentes estará perto de chegar ao Android Auto num futuro próximo, segundo o que é descoberto gradualmente.

Um utilizador encontrou esta nova experiência no Android Auto. Uma que assenta nos dados que os utilizadores partilham em conjunto para confirmar acontecimentos tão importantes. Aqui encaixa-se um acidente ou um engarrafamento que se gera em algumas das vias de entrada das cidades.

A Google anunciou na altura que a implementação do renovado sistema de notificação de incidentes iria ocorrer no Android Auto. Ainda assim, poucos conseguiram aproveitar nos Estados Unidos, o primeiro país onde chegaria. Um utilizador do Reddit partilhou como funciona esta novidade quando a encontrou no seu carro com Android Auto.

O que foi partilhado pode ver-se como funciona o reportar de acidentes quando aparece um botão com o triângulo amarelo e um símbolo + no meio. Encontra-se abaixo do resto dos botões, como definições, separadores de áudio e bússola. Ao premir o botão, surge o menu para adicionar o reportar com as opções de acidentes, engarrafamentos, obras, estradas cortadas e muito mais.

O restante dos relatos incluídos seriam para um veículo parado, objeto na estrada e radar de velocidade. Estas opções estão disponíveis no Google Maps na versão mobile. A única coisa menos positiva era se o botão fosse maior para não se tornar uma distração. Reportar estes incidentes costuma trazer alguma pressão ao condutor, principalmente se for um acidente ou se houver um objeto na via.