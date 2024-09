Comissão Europeia quer avançar com o projeto do hyperloop, mas as dúvidas permanecem

Pode ser ainda um conceito de ficção científica, mas o hyperloop está cada vez mais próximo de se tornar realidade. A Comissão Europeia quer mesmo desenvolver esta tecnologia de transporte, mesmo com algumas vozes discordantes que se levantam.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, atribuiu ao novo comissário dos transportes, o grego Apostolos Tzitzikostas, a tarefa de desenvolver o hyperloop, uma tecnologia de transporte de ponta. No entanto, um teste recente desta tecnologia revela que ainda há muito a fazer antes de se tornar o próximo modo de transporte de alta velocidade.

O hyperloop é um sistema revolucionário no qual uma cápsula é impulsionada através de um tubo selado e sem ar. As cápsulas podem atingir velocidades superiores às dos aviões, até 700 quilómetros por hora, sendo considerado um sistema mais eficiente, em termos energéticos, do que os comboios.

Estas características são possíveis graças à quase ausência de atrito, uma vez que a tecnologia se baseia num vácuo dentro do tubo e em ímanes que permitem a levitação das cápsulas.

Estratégia do Hyperloop

Apostolos Tzitzikostas deve propor "uma estratégia para a promoção e desenvolvimento de tecnologias de ponta, como o hyperloop", conforme escrito na carta de missão de von der Leyen. O plano deve incluir um cronograma e uma estratégia de investimento.

Refira-se que a Hardt Hyperloop, a empresa mais avançada do setor, completou recentemente o seu primeiro teste bem-sucedido, com a cápsula a percorrer 90 metros num tubo de 420 metros em Veendam, nos Países Baixos. Esta infraestrutura faz parte do Hyperloop Development Programme (HDP), uma parceria público-privada financiada pela Comissão Europeia.

Apesar de este teste marcar um avanço significativo, apenas componentes individuais da tecnologia foram testados. A velocidade do veículo foi inferior a 30 quilómetros por hora, muito aquém das velocidades previstas para o futuro.

Outros testes, realizados em Lausanne, conseguiram atingir velocidades até 100 quilómetros por hora. O teste em Veendam foi realizado em condições atmosféricas normais, ou seja, o tubo não continha um vácuo, o que é necessário para que o hyperloop atinja o seu potencial máximo.

Hyperloop é o futuro?

Segundo alguns especialistas, a tecnologia do hyperloop será certificada e demonstrada até 2030. Promete ser uma solução rápida e eficiente em termos de energia, consumindo dez vezes menos energia do que automóveis ou aviões.

Além disso, os custos operacionais e de investimento deverão ser inferiores aos do sistema ferroviário.

Contudo, o desenvolvimento de uma rede de hyperloop exigirá um investimento significativo, que pode competir com fundos destinados ao setor ferroviário.

Mas nem todos estão convencidos da viabilidade do hyperloop. Philip Amaral, Diretor de Políticas e Desenvolvimento da Federação Europeia de Ciclistas, classificou o hyperloop como "um conceito tecnológico morto”.

Apesar disso, os especialistas defendem que o hyperloop precisa de ser visto como uma solução política, e não como ficção científica.

