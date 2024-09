Samsung Galaxy S24 Ultra derrotou o iPhone 16 Pro Max no primeiro teste de bateria

Agora que o novo iPhone 16 Pro Max, bem como os restantes modelos, está a chegar aos consumidores, é hora de começarem os testes e as comparações com a concorrência. Num dos embates mais esperado, o teste da bateria, o iPhone 16 Pro Max acabou por ser derrotado pelo Samsung Galaxy S24 Ultra.

Galaxy S24 Ultra enfrentou o iPhone 16 Pro Max

O Galaxy S24 Ultra da Samsung voltou a mostrar a qualidade dos seus argumentos, deixando o iPhone 16 Pro Max para trás num recente teste de bateria. O teste, conduzido pelo famoso canal de tecnologia MrWhosetheboss no YouTube, baseia-se num cenário de utilização que simula o desempenho dos dispositivos na vida real.

No teste em que foram utilizadas várias aplicações populares como as redes sociais, o YouTube e o Slack ​​constantemente, o Galaxy S24 Ultra arrancou na frente com uma bateria de 12 horas e 31 minutos. O iPhone 16 Pro Max ficou um passo atrás com 11 horas e 22 minutos.

A Apple afirmou que a série iPhone 16 fez melhorias significativas na duração da bateria. Na verdade, este teste confirma de certa forma esta afirmação. Porque o iPhone 16 Pro Max venceu o iPhone 15 Pro Max por uma margem significativa. No entanto, a grande bateria de 5.000 mAh da Samsung foi a vencedora neste embate. Esta potência extra fornecida pelo Galaxy S24 Ultra faz a diferença na utilização a longo prazo.

[Vídeo original]

Apple vs Samsung: resultados do teste de bateria

Samsung Galaxy S24 Ultra : 12 horas e 31 minutos

: 12 horas e 31 minutos iPhone 16 Pro Max : 11 horas e 22 minutos

: 11 horas e 22 minutos iPhone 15 Pro Max .: 9 horas e 35 minutos

.: 9 horas e 35 minutos iPhone 16 Plus : 8 horas e 45 minutos

: 8 horas e 45 minutos iPhone 16 Pro : 8 horas e 19 minutos

: 8 horas e 19 minutos iPhone 16 : 8 horas e 19 minutos

: 8 horas e 19 minutos iPhone 15: 7 horas e 45 minutos

Segundo os resultados dos testes, a série iPhone 16 corresponde realmente às expectativas. O iPhone 16 oferecia 8 horas e 19 minutos de autonomia, enquanto o iPhone 16 Plus oferecia 8 horas e 45 minutos. No entanto, o Galaxy S24 Ultra da Samsung ainda durou mais tempo do que o modelo mais poderoso da Apple.

Embora a Apple tenha feito avanços na eficiência, o desempenho da bateria da Samsung levou-a ao topo neste teste. Provavelmente não era este o resultado esperado, ainda para mais com uma diferença tão grande no resultado final.