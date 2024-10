Julgamento do caso BES: 8TB de informação e tecnologia de ponta

Começa hoje o julgamento do processo principal do BES, provavelmente o mais completo e de maior dimensão em Portugal. O tribunal vai avaliar mais de 300 crimes, num processo que envolve 18 arguidos, 733 testemunhas e 135 assistentes. Dada a dimensão do processo, o julgamento vai ter tecnologia de ponta.

Provas do processo BES vão ser exibidas com um simples clique

De acordo com o DN, este megaprocesso, que já vai nos 215 volumes após uma acusação com mais de quatro mil páginas, tem como principal arguido o ex-presidente do BES Ricardo Salgado, que foi acusado de 65 crimes, entre os quais associação criminosa, corrupção ativa, falsificação de documento, burla qualificada e branqueamento. Do ponto de vista digital, são mais de 8 TB de informação, o que corresponde a milhares de ficheiros.

Segundo refere a CNN Portugal, o julgamento terá tecnologia de ponta para que a justiça ganhe tempo e exatidão. Sem a partilha de detalhes, é referido que irá ser estreada uma tecnologia de topo que permite pesquisar e identificar provas em segundos. O dispositivo vai ser conduzido por uma equipa especial de magistrados e oficiais de justiça. Esta ferramenta será usada em mega-processos, de grande complexidade.

O Publico indica que as provas do processo BES vão ser exibidas com um simples clique, pois os juízes vão ter ao seu serviço um Sistema Electrónico de Gestão de Informação Processual, ferramenta digital que permite interligar cada elemento de prova a um determinado facto.

Sabe-se também que toda a informação está digitalizada, incluindo a do Ministério Público e das defesas.