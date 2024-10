Regista-se em muitas aplicações com a sua conta Google? Tenha atenção a estes aspetos

Utilizar uma conta Google para se registar em aplicações/ websites é um caminho sem volta. Com um único clique, está feito - não é necessário pensar numa nova palavra-passe, nem preencher formulários longos. Contudo, é conveniente parar de o fazer, pelo menos tão regularmente. Descubra porquê.

1. Está a dar às aplicações acesso às informações da sua conta Google

Quando se regista numa aplicação com a sua conta Google, não está apenas a criar um início de sessão mais simples. Na maioria dos casos, também concede a essa app acesso a uma determinada quantidade das suas informações pessoais.

Estas informações podem ir desde algo simples, como o seu nome e endereço de e-mail, até dados mais sensíveis, como contactos ou detalhes do seu perfil Google. Veja se não está a dar demasiado sem saber quem está do outro lado.

Mesmo no caso de apps fiáveis, é difícil prever como irão tratar essas informações no futuro. Violações de dados, alterações de políticas ou mesmo apenas práticas duvidosas podem expor mais dados seus do que espera. Quanto menos aplicações tiverem acesso à sua conta Google, melhor.

2. Um comprometimento = todas as contas em risco

Se a sua conta Google for comprometida, todas as aplicações em que fez login com o Google também estarão em risco. É um efeito dominó. Claro que tem a autenticação de dois fatores (2FA) e todas as medidas de segurança, mas nada é infalível. E uma única violação pode dar a alguém acesso a um número assustador de contas.

Além disso, e se perder o acesso à sua conta Google? Talvez o seu smartphone se avarie e não consiga aceder ao seu e-mail, ou fique acidentalmente bloqueado por algum motivo.

Nesse caso, não perderia apenas o acesso aos seus serviços Google, mas potencialmente a dezenas de outras aplicações e websites em que utilizou o Google para iniciar sessão. É um risco demasiado grande, tudo ligado a um único ponto de falha.

3. Está a dar à Google mais dados para o seguir

A Google já sabe muito sobre si - desde o seu histórico de pesquisas até aos locais que visita. Ao utilizar o login com o Google, está a dar-lhe ainda mais dados para acrescentarem ao perfil que têm de si. Sempre que liga a sua conta Google a um novo serviço, esta fica a saber um pouco mais sobre os seus hábitos, interesses e os websites com que interage online.

Considere os riscos de segurança, as preocupações com a privacidade e as questões de controlo de dados, e veja que faz sentido. O registo de contas à moda antiga pode demorar um pouco mais de tempo, mas a paz de espírito pode valer a pena.

Faça a gestão das suas contas separadamente

Embora possa parecer um incómodo, gerir as suas contas de forma independente não é assim tão difícil. Sim, significa mais algumas palavras-passe para controlar, mas é para isso que servem os gestores de palavras-passe.

Criar logins separados para sites diferentes dá-lhe a flexibilidade de redefinir as palavras-passe individualmente e gerir as definições de segurança website a website.

Uma vez que gerir passwords não é uma tarefa fácil, um bom gestor pode ajudar nesta tarefa - ainda que o único local seguro para guardar passwords seja o nosso cérebro! O Bitwarden é um dos gestores de passwords mais populares e falamos-lhe dele aqui.