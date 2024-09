Apple Watch e iPhone utilizados para monitorizar o bem-estar dos militares

Um novo estudo recentemente publicado descreve um método de utilização de um Apple Watch para monitorizar o bem-estar físico e mental dos membros das forças armadas.

Militares monitorizam saúde com o Apple Watch

Mais especificamente, o estudo foi conduzido pela primeira vez pelo Centro de Computação Corporal da Universidade do Sul da Califórnia.

Em 2020, a USC, em parceria com o Departamento de Defesa, lançou o estudo que investigou o uso de wearables comuns para monitorizar a saúde de operadores especiais de elite.

Agora, a USC publicou os resultados de uma parte do estudo. Embora não contenha informações específicas sobre melhorias no bem-estar, delineia um sistema para acompanhar com precisão as principais métricas.

“Avaliação digital exaustiva da preparação do operador”

Como refere o estudo, a exposição ao tipo de “stress extremo e crónico” suportado pelas forças de operações especiais pode levar a problemas de saúde mental e mesmo ao suicídio. A iniciativa original apelidou este tipo de problemas de “eventos de linha vermelha”.

Os destacamentos prolongados e frequentes podem pôr à prova as capacidades de adaptação ao longo do tempo, acabando por tornar os militares vulneráveis a problemas de saúde mental e ao suicídio.

Escreveram os autores.

O primeiro passo para combater os eventos de linha vermelha é acompanhar as medidas holísticas de saúde. Para tal, a equipa da USC e do Departamento de Defesa propôs-se criar um sistema que pudesse acompanhar com precisão os principais indicadores de saúde.

O sistema incluía “software telefónico personalizado e sensores usados no corpo”. Por outras palavras, um iPhone e um Apple Watch.

Durante o estudo, a equipa deu aos militares um Apple Watch e um iPhone com o software personalizado. Ao longo de seis meses, os dispositivos Apple monitorizaram os principais parâmetros de saúde e transmitiram-nos aos soldados e fuzileiros navais.

Os participantes também responderam a questionários e avaliações regulares numa base diária e semanal.

Os dados de avaliação fisiológica, psicológica e cognitiva foram recolhidos, apresentados ao indivíduo e analisados de forma agregada.

Escreveu a equipa.

No geral, a plataforma permitiu aos participantes acompanhar o progresso em direção aos objetivos auto-estabelecidos, ao mesmo tempo que proporcionou novas perspetivas entre as métricas de saúde.

Tal como referido anteriormente, a equipa não chegou a conclusões sobre a possibilidade de a plataforma diminuir os eventos de linha vermelha. No entanto, os resultados são promissores.

De acordo com os investigadores, o software personalizado elevou o Apple Watch “de um monitorizador de fitness a um sistema de vigilância, educação e entrega de saúde voltado para o utilizador”.