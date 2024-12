“Range Anxiety” dos condutores de veículos elétricos: mito ou realidade?

Um dos grandes receios de quem conduz carros elétricos é ficar sem bateria e longe de qualquer ponto de carregamento. Esta preocupação constante chama-se “range anxiety”. Mas há formas de dar a volta a isso e garantir uma viagem sem sobressaltos.

A ansiedade é um problema para quem conduz elétricos

Com a crescente adoção dos veículos elétricos (VE) em todo o mundo, um dos maiores receios entre os condutores é o chamado "range anxiety", ou "ansiedade da autonomia".

Este fenómeno descreve o medo de que a bateria do carro elétrico se esgote antes de se chegar ao destino ou a um ponto de carregamento, deixando o condutor "encalhado".

Apesar dos avanços tecnológicos nos VEs, esta preocupação continua a ser uma barreira significativa para muitos consumidores. Mas será o "range anxiety" uma preocupação real ou apenas um receio psicológico? E como podem os condutores ultrapassar este obstáculo?

O termo refere-se à preocupação dos condutores com a autonomia limitada dos veículos elétricos e à falta de infraestrutura de carregamento em certas áreas. Este receio tem raízes no início da era dos EV, quando os primeiros modelos ofereciam autonomias modestas, muitas vezes inferiores a 150 km por carga.

Hoje, no entanto, os avanços nas tecnologias de baterias permitiram que muitos veículos elétricos ofereçam autonomias superiores a 400 ou 500 km com uma única carga.

Modelos como o Tesla Model 3, o Mercedes EQE SUV e o Hyundai Ioniq 6 já demonstram que a autonomia dos EV está a aproximar-se dos veículos tradicionais a combustão.

Um medo justificado?

A verdade é que, na maioria das situações diárias, o "range anxiety" é mais perceção do que realidade. Estudos demonstram que o condutor médio percorre cerca de 50 km por dia, muito abaixo da autonomia oferecida pela maioria dos veículos elétricos modernos.

No entanto, existem fatores que amplificam este receio, como a infraestrutura de carregamento limitada, o desconhecimento do uso de veículos elétricos (condutores menos experientes podem não saber planear as suas viagens ou utilizar aplicações que mostram os pontos de carregamento disponíveis) ou a variabilidade a autonomia devida a fatores como temperaturas extremas ou uma condução agressiva.

Como superar o "range anxiety"?

Os condutores de veículos elétricos podem adotar várias estratégias para lidar com o "range anxiety" e desfrutar da experiência de condução sem receios. Como?

Planeamento de viagem: antes de iniciar uma viagem, os condutores podem utilizar aplicações móveis que identificam pontos de carregamento ao longo do percurso, como a Electromaps, PlugShare ou aplicações dos fabricantes. Estas ferramentas permitem saber onde carregar e quanto tempo demorará a operação. Conhecer a autonomia real do veículo: entender os limites do veículo elétrico e a forma como fatores externos influenciam a autonomia é essencial. Uma condução eficiente, com velocidades moderadas e uso limitado do ar condicionado, pode aumentar significativamente a autonomia. Utilização de carregadores rápidos: a rede de carregadores rápidos está em expansão em Portugal e no resto da Europa. Estes carregadores permitem repor 80% da bateria em cerca de 30 minutos, reduzindo significativamente o tempo de espera durante viagens longas. Carregamento em casa ou no trabalho: uma das grandes vantagens dos EVs é a possibilidade de carregamento doméstico ou em locais de trabalho, evitando deslocações desnecessárias a postos de carregamento. Com uma tomada comum ou uma wallbox, o carro pode ser carregado durante a noite. Atualizações tecnológicas: os fabricantes continuam a investir em baterias mais eficientes e na expansão da infraestrutura de carregamento. Tecnologias como baterias de estado sólido prometem autonomias superiores e tempos de carregamento ainda mais curtos no futuro.

Como se pode constatar, a chave para ultrapassar o "range anxiety" reside no planeamento e na adaptação às novas realidades da mobilidade elétrica.

À medida que o setor automóvel evolui e os veículos elétricos se tornam a norma, a perceção de limitação de autonomia dará lugar a uma condução mais eficiente, sustentável e confiante.