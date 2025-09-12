PplWare Mobile

Fusão nuclear fornecerá energia a todo o mundo em breve, diz secretário da Energia dos EUA

· Motores/Energia 9 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Henrique Capitão says:
    12 de Setembro de 2025 às 10:08

    Além de “NÃOI” emitir dióxido de carbono ou outros gases de efeito estufa diretamente, gera resíduos radioativos mínimos…

  2. Rui Almeida says:
    12 de Setembro de 2025 às 10:34

    Os americanos preocupado com a china. Deixem a europa em paz! Se fossem tao preocupados não vendiam energia ao triplo do preco para a Europa aproveitando se da guerra da Ucrania. Amigos destes dispenso

  3. Max says:
    12 de Setembro de 2025 às 10:47

    De facto já não se justifica estar com grandes detalhes técnicos, porque a “Vista feral de IA” explica tudo direitinho:
    P: “Qual é a diferença entre fissão e fusão nuclear? As atuais centrais nucleares são de que tipo?”
    R: “A diferença fundamental é que a fissão nuclear é a divisão de um núcleo atômico pesado para formar núcleos mais leves, enquanto a fusão nuclear é a união de dois núcleos atômicos leves para formar um núcleo mais pesado. As atuais centrais nucleares utilizam o processo de fissão para gerar eletricidade, embora a fusão seja usada nas estrelas e seja um foco de pesquisa para o futuro” (…)
    Então, diz o SEE dos EUA, contrariando a opinião de todos os especialistas, que graças à IA a produção de eletricidade por fissão nuclear é coisa para 8 a 15 anos. Tudo serve é para combater fontes de energias renováveis, como a solar e a eólica.
    A BBC tem artigo a mostrar como começou o ódio de Trump ao que chama “moinhos de vento” – estragaram as vistas ao seu campo de golf na Escócia, de que queria fazer o melhor do mundo.
    https://www.bbc.com/news/articles/c15l3knp4xyo

  4. António Silva says:
    12 de Setembro de 2025 às 12:24

    Fortunas dos 5 Mais Ricos (2025):
    – Elon Musk: 415 mil milhões USD
    – Larry Ellison: 288 mil milhões USD
    – Mark Zuckerberg: 246 mil milhões USD
    – Jeff Bezos: 241 mil milhões USD
    – Larry Page: 156 mil milhões USD

    Bastaria cada um doar cerca de 0,3% do seu património individual para financiar um projeto destes.

  5. sapaxoxa says:
    12 de Setembro de 2025 às 12:25

    deve ser verdade… Até pode ser na teoria, mas com o excremento humano de ganância e luxuria duvido que este animal alguma vez queira que isso aconteça…

  6. Pedro says:
    12 de Setembro de 2025 às 12:26

    A fusão nuclear, não permite energia infinita.
    Se tudo corre-se bem, a fusão permitiria ter 3x mais eficiencia nos gastos de recursos.

    Ou seja teriamos 3x mais recursos para produzir electricidade, mas não é infinita, isso é impossivel.
    Os Residuos são mais reduzidos,
    Mas as centrais de fissão recentes também já conseguem elimina-los, e o restante serão residuos que teem a sua radioactividade igual ou até inferior ao que tinham em estado natural no solo.

    Ou seja, a vantagem da fusão, quando se tiver tudo em conta, a grande vantagem é a de que pode porpocionar 3x mais duração do combustivel, expandindo dessa forma a quantidade de reservas, e a forma como olhamos para as mesmas.
    Podemos dizer que pode ser até 3x mais eficiente.

    Bela imagem to tokamak, os Russos estão a desenhar sistemas de protecção termal,etc para conter as temperaturas.

    Mas a coisa mais fantastica é o avanço da vacina contra o cancro, a Enteromix, 25 anos de trabalho.
    Redução do tumor em 60-80%, passou nos testes iniciais em humanos, e devido aos resultados tão encorajadores, vai ser testada em larga escala.
    Há já um montão de Países a fazer fila, para parcerias com o Intitudo Gamaleya.

    Se os testes clinicos alargados forem tão encorajadores, o cancro deixou de ser uma ameaça a vida humana, e na pior das hipótses passa a ser um problema crónico.

    Agora resta saber, o preço desta coisa.
    A vacina é feita especificamente, para cada doente.

