Fusão nuclear fornecerá energia a todo o mundo em breve, diz secretário da Energia dos EUA
Numa entrevista, o secretário da Energia dos Estados Unidos da América (EUA), Chris Wright, revelou que espera que a fusão nuclear forneça energia às redes elétricas em todo o mundo dentro de oito a 15 anos. Esta é uma previsão curiosa, considerando os desafios técnicos e financeiros associados à tecnologia.
A fusão nuclear é frequentemente vista como uma potencial fonte de energia limpa, segura e praticamente inesgotável. Além de não emitir dióxido de carbono ou outros gases de efeito estufa diretamente, gera resíduos radioativos mínimos e de curta duração em comparação com a fissão nuclear (energia nuclear tradicional).
De facto, atualmente, os recursos disponíveis (deutério e lítio para gerar trítio) são suficientes para responder à procura energética global durante séculos. O deutério, por exemplo, é extraído da água e o lítio encontra-se em abundância na crosta terrestre e nos oceanos.
Fusão nuclear enfrenta desafios técnicos e financeiros
Apesar de ser uma solução potencialmente viável, há vários desafios a empatar a adoção em massa da tecnologia. Desde técnicos, como ser necessário atingir temperaturas de milhões de graus Celsius para que os núcleos se fundam, até financeiros, como os elevados investimentos que os projetos de investigação exigem.
Enquanto os desafios fazem prever que a tecnologia só poderá ser comercializada dentro de algumas décadas, com a maioria dos cientistas a acreditar que as centrais de energia de fusão comerciais ainda estão muito longe, Chris Wright disse que espera esta forneça energia às redes elétricas nos próximos anos.
Numa entrevista à BBC, o secretário da Energia dos EUA explicou que "com a Inteligência Artificial [IA] e o que está a acontecer nos laboratórios nacionais e empresas privadas nos Estados Unidos, teremos essa abordagem sobre como aproveitar a energia de fusão de várias maneiras nos próximos cinco anos".
Na sua perspetiva, "a tecnologia estará na rede elétrica em oito a 15 anos", tendo o potencial de, um dia, produzir grandes quantidades de energia sem aquecer a atmosfera.
EUA preocupados com a dependência europeia da China
O secretário de Energia dos EUA alertou que a administração de Donald Trump tem "sérias preocupações" sobre a dependência da Europa das tecnologias renováveis chinesas.
Parece que os chineses poderiam controlar o que está a acontecer com o seu sistema energético.
A par disso, repetiu as afirmações feitas pelo Presidente dos EUA de que os esforços do Reino Unido e da Europa para fazer a transição dos combustíveis fósseis para a energia de baixo carbono estão a levar à desindustrialização e ao empobrecimento dos seus cidadãos.
E além disso não corre risco de desastres como Fukushima ou Chernobyl.
Os americanos preocupado com a china. Deixem a europa em paz! Se fossem tao preocupados não vendiam energia ao triplo do preco para a Europa aproveitando se da guerra da Ucrania. Amigos destes dispenso
De facto já não se justifica estar com grandes detalhes técnicos, porque a “Vista feral de IA” explica tudo direitinho:
P: “Qual é a diferença entre fissão e fusão nuclear? As atuais centrais nucleares são de que tipo?”
R: “A diferença fundamental é que a fissão nuclear é a divisão de um núcleo atômico pesado para formar núcleos mais leves, enquanto a fusão nuclear é a união de dois núcleos atômicos leves para formar um núcleo mais pesado. As atuais centrais nucleares utilizam o processo de fissão para gerar eletricidade, embora a fusão seja usada nas estrelas e seja um foco de pesquisa para o futuro” (…)
Então, diz o SEE dos EUA, contrariando a opinião de todos os especialistas, que graças à IA a produção de eletricidade por fissão nuclear é coisa para 8 a 15 anos. Tudo serve é para combater fontes de energias renováveis, como a solar e a eólica.
A BBC tem artigo a mostrar como começou o ódio de Trump ao que chama “moinhos de vento” – estragaram as vistas ao seu campo de golf na Escócia, de que queria fazer o melhor do mundo.
https://www.bbc.com/news/articles/c15l3knp4xyo
Desculpem… Diz o SEE que a eletricidade por fusão nuclear será coisa para 8 anos (por fissão são as atuais centrais atómicas).
deve ser verdade… Até pode ser na teoria, mas com o excremento humano de ganância e luxuria duvido que este animal alguma vez queira que isso aconteça…
A fusão nuclear, não permite energia infinita.
Se tudo corre-se bem, a fusão permitiria ter 3x mais eficiencia nos gastos de recursos.
Ou seja teriamos 3x mais recursos para produzir electricidade, mas não é infinita, isso é impossivel.
Os Residuos são mais reduzidos,
Mas as centrais de fissão recentes também já conseguem elimina-los, e o restante serão residuos que teem a sua radioactividade igual ou até inferior ao que tinham em estado natural no solo.
Ou seja, a vantagem da fusão, quando se tiver tudo em conta, a grande vantagem é a de que pode porpocionar 3x mais duração do combustivel, expandindo dessa forma a quantidade de reservas, e a forma como olhamos para as mesmas.
Podemos dizer que pode ser até 3x mais eficiente.
Bela imagem to tokamak, os Russos estão a desenhar sistemas de protecção termal,etc para conter as temperaturas.
