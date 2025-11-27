Euro NCAP: avaliação dos automóveis vai mudar! Conheça as novas regras

O Euro NCAP prepara-se para implementar, em 2026, a maior revisão do seu sistema de classificação de segurança desde a criação da entidade. Conheça as novas regras.

As novas regras pretendem refletir as necessidades da condução moderna, marcada por veículos cada vez mais tecnológicos e por riscos que vão além das tradicionais colisões de alta velocidade.

A partir de 2026, a classificação de segurança passa a estar dividida em quatro grandes etapas, cada uma avaliada de forma independente, mas todas necessárias para alcançar as desejadas cinco estrelas.

Quatro etapas da nova avaliação Euro NCAP

1. Safe Driving (Condução Segura)

Esta etapa avalia a capacidade do veículo de ajudar o condutor a manter uma condução estável, focada e livre de distrações. Entre os critérios estão:

Sistemas avançados de monitorização do condutor

Deteção de fadiga e distração

Sistemas capazes de intervir se o condutor ficar incapaz

Qualidade da interface homem-máquina, incluindo o uso de botões físicos para funções essenciais

A ergonomia e a facilidade de acesso aos controlos voltarão a ter grande peso, penalizando veículos que dependam exclusivamente de ecrãs táteis.

2. Crash Avoidance (Evitar Acidentes)

Nesta secção, o Euro NCAP testará a capacidade dos sistemas de assistência para evitar sinistros, através de cenários mais realistas:

Travagem automática de emergência

Assistência à manutenção na faixa

Deteção de peões, ciclistas e motociclistas

Situações urbanas complexas

Ocorrências comuns como “pedal errado” (acelerar por engano)

Avaliação de colisões a baixa velocidade

3. Crash Protection (Proteção em Caso de Acidente)

Aqui, os testes de colisão, já conhecidos, tornam-se mais exigentes:

Avaliação da proteção para ocupantes de diferentes tamanhos e idades

Análises híbridas entre testes físicos e simulações avançadas

Maior atenção à proteção de peões e ciclistas

Novos critérios para zonas críticas, como o pára-brisas e extremidades frontais

4. Post-Crash Safety (Segurança Pós-Acidente)

Após o acidente, o foco será a capacidade do veículo em garantir um resgate rápido e seguro:

Portas e comandos elétricos devem continuar funcionais

Sistemas de aviso e localização mais precisos

No caso de veículos elétricos, isolamento seguro da bateria

Alerta de emergência (eCall) deve comunicar o número real de ocupantes

A segurança automóvel evoluiu para além do impacto físico. Hoje, o risco está também na distração, fadiga, uso excessivo de ecrãs, e até na complexidade dos sistemas elétricos. Com estas novas regras, o Euro NCAP quer garantir que os carros sejam mais seguros.