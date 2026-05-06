Recluso apanhado com telemóvel, cartões SIM e cabos USB no organismo

Um recluso do Estabelecimento Prisional da Guarda foi detido pela Polícia Judiciária após regressar de uma saída precária. No corpo trazia várias doses de pólen de haxixe, um telemóvel, cartões SIM e até cabos USB.

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, deteve um recluso que tentou introduzir diversos objetos proibidos no estabelecimento prisional após beneficiar de uma saída precária.

Devido ao elevado risco para a sua saúde, foi necessária uma cirurgia de emergência para remover o material. Segundo as autoridades, o objetivo seria abastecer o mercado ilegal dentro da prisão, onde este tipo de produtos pode atingir valores elevados.

Entre o material apreendido estavam:

Cerca de 230 doses de pólen de haxixe

Um telemóvel

Cartões SIM

Cabos USB

A operação contou com colaboração entre a PJ, guardas prisionais e direção do estabelecimento.

O transporte interno deste tipo de objetos representa sérios perigos, incluindo:

Overdose

Perfuração de órgãos

Lesões irreversíveis

Possível risco de morte

As autoridades reforçam que estas práticas continuam a ser uma preocupação crescente na segurança prisional portuguesa. O caso segue agora para investigação do DIAP da Guarda