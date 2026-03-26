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Poderia Portugal ter uma pequena central nuclear? Poder, podia, mas…

· Motores/Energia 12 Comentários

Nota editorial

Importa sublinhar que os valores e cenários apresentados ao longo deste artigo têm um caráter meramente indicativo. Tratam-se de estimativas baseadas em dados públicos e em projeções típicas do setor, podendo variar de forma significativa consoante fatores técnicos, económicos, regulatórios e geográficos específicos de Portugal.

A eventual implementação de centrais nucleares, mesmo de pequena escala, exige uma análise muito mais aprofundada, que envolva estudos de viabilidade detalhados, avaliação de impacto ambiental, enquadramento legal, aceitação social e modelos de financiamento sustentáveis.

Assim, este conteúdo deve ser entendido como um exercício informativo e exploratório, cujo objetivo é lançar o debate e ajudar a compreender a ordem de grandeza, os desafios e as oportunidades associadas ao tema, e não como uma proposta concreta ou um plano de execução.

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Autor: Vítor M.

Tags:

  1. André says:
    26 de Março de 2026 às 16:12

    A Central Nuclear de Ferrel ainda pode ser construída.

    Responder
  2. Mamba says:
    26 de Março de 2026 às 16:22

    Nuclear em Portugal?..

    Seriam 30 anos SÓ para escolher o local, depois mais 30 para construir, para depois se descobrir que foi feita em ‘Área protegida’ e a obra embargada e no fim descobria-se que alguém meteu €€ ao bolso.. No fim não teríamos nem central nem dinheiro.. um clássico da Tuga

    Lembrem-se, por exemplo, que os planos para um novo aeroporto de Lisboa existem desde os tempo do ESTADO NOVO!… E o projeto da central Nuclear do Ferrel…

    O problema com o nuclear não é com a tecnologia em si.. mas sim com o facto de que teria gestão Portuguesa.

    Responder
  3. Por cá? says:
    26 de Março de 2026 às 16:24

    O pessoal nunca iria nisso, principalmente com a “tola” feita por fanaticos ecologistas, Climaximos e companhia, sem contar com partidos políticos que ao mínimo sinal de deteção de contestação, enfiam os megafones nas bocarras e vêm para a Rua cavalgar a onda de descontentamento …

    Responder
  4. Tug@Tek says:
    26 de Março de 2026 às 16:36

    Portugal não é diferente dos outros países da EU.
    Se queremos ser independentes energeticamente a única solução é o Nuclear.
    Quanto ao risco, esse existirá sempre, mas já hoje esse risco existe para PT, com a central de Almaraz apenas a 1 centena de km da nossa fronteira, e não temos proveito nenhum…
    Se querem VE com fartura tem de investir no Nuclear, não existe outra forma de ter energia estável livre de combustíveis fosseis.

    Responder
  5. Filipe says:
    26 de Março de 2026 às 16:38

    Daqui a 30 anos estaríamos a substituir a fissão por fusão sem saber o que fazer a toneladas de lixo nuclear.

    Responder
  6. Pedro says:
    26 de Março de 2026 às 16:46

    Também gostava de ter nuclear aqui para equilibrar os preços de um bem essencial, o problema disso é que apartir do momento que exista uma, é um alvo abater em caso de conflito.

    Responder
  7. Realista says:
    26 de Março de 2026 às 16:48

    Poderia ter e era para ontem.
    Portugal está intrinssecamente ligado à rede espanhola e o relatório disponibilizado na semana passada sobre do apagão do ano passado veio revelar o risco que temos de ter um novo apagão sem termos forma de o evitar.
    Isto porque apesar desta ligação de rede, os espanhois não nos dão cavaco sobre nada do que fazem, não tendo nós informação nenhuma que nos permita tomar medidas para o evitar do nosso lado. E soube-se agora que durante a tempestade Kristin foi por um triz que não tivemos outro. Mais uma vez devido a problemas na rede espanhola.

    Responder
  8. Muito mais que isso. says:
    26 de Março de 2026 às 16:52

    Portugal só tem um problema, tem mais mas pronto, a população com o QI mais baixo da europa, logo, é impossível termos algo que possa desenvolver ou valorizar o nosso país, tanto a curto como a longo prazo, enfim…

    Responder
  9. Ruben Castelinho says:
    26 de Março de 2026 às 16:55

    Nuclear e perigoso não quero radiacao no meu terreno. Vao poluir os outros paises e deixem o meu Portugal

    Responder
  10. Grunho says:
    26 de Março de 2026 às 16:55

    Não compensa. Por muito que se gastasse em baterias para suprir a intermitência do solar e do eólico faltava muito gravete para comprar a nuclear, fora a manutenção daquilo e o risco de acidente, que nas mãos de portugueses era certinho ao fim de meses. E não se esqueçam que aquilo se paga 2 vezes: uma para construir, outra a dobrar para desmantelar. Agora, que dava aí um mar de pasta para alguns políticos, autarcas e capitalistas se governarem, isso dava, sem sombra de dúvida.

    Responder
  11. vasco says:
    26 de Março de 2026 às 17:13

    Portugal não é só um País que está 50 anos atrasado na vasta maioria das coisas, mas também um País cheio de gente atrasada mental.
    Basta ver o estado em que Portugal se encontra e em quem votaram nas últimas eleições para governar

    Responder
  12. Ruben Castelinho says:
    26 de Março de 2026 às 17:50

    Com esse dinheiro do nuclear ajudem a construir casas baratas para nos brasileiros e restantes emigrantes. E preciso mais justica social

    Responder

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