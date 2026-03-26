Poderia Portugal ter uma pequena central nuclear? Poder, podia, mas…

Portugal tem sido apontado como um exemplo europeu na integração de energias renováveis. No entanto, essa aposta traz um desafio estrutural: a intermitência. Nem sempre há sol ou vento quando a procura elétrica existe. Dependência da energia de outros países. Mas, uma central nuclear não ajudaria muito para sermos autossuficientes?

Bom, cada vez se fala mais na autossuficiência energética da Europa, e Portugal tem um cenário igualmente desafiante, mas numa escala "controlável". Será o nuclear a solução? Será seguro? As pessoas vão deixar?

Bom, é neste contexto que surge uma questão cada vez mais debatida: poderá o país recorrer a centrais nucleares de pequena escala para garantir estabilidade e independência energética?

A resposta curta é sim. A resposta completa exige perceber tecnologia, custos e impacto no sistema elétrico nacional.

O que é uma central nuclear “pequena”?

Quando se fala hoje de nuclear moderno, não se fala apenas de grandes centrais como as dos anos 80. A evolução trouxe os chamados SMR (Small Modular Reactors).

Explicação simples

Um SMR é:

Um reator nuclear compacto

Construído em módulos (como “blocos” industriais)

Transportado e montado no local

Diferença face ao nuclear tradicional

Centrais antigas: 1.000 MW ou mais

SMR: 60 a 300 MW

Menor dimensão significa:

Menor investimento inicial

Maior segurança passiva

Implementação mais rápida

Na prática, é a “miniaturização” da energia nuclear, semelhante ao que aconteceu com centros de dados na informática.

Como funciona um reator nuclear (sem complicações)

A base é relativamente simples:

O urânio sofre fissão nuclear (divide-se) Liberta calor Esse calor aquece água A água gera vapor O vapor move uma turbina A turbina gera eletricidade

É, essencialmente, uma central térmica… mas sem queimar combustíveis fósseis.

Quanta energia poderia produzir em Portugal?

Vamos a números concretos. Um único SMR tem uma potência de 300 MW. Isto significa que a produção anual rondará os ~2,3 TWh. Na prática, este valor representa cerca de 5% do consumo elétrico nacional.

Assim, num cenário realista, se Portugal instalasse 3 SMR, estaríamos a falar em cerca de 15% da eletricidade gerada. Já numa escala maior, 4 SMR, o valor subiria para um quinto do que o país consome atualmente.

Comparação com renováveis:

Solar: depende do sol

Eólico: depende do vento

Nuclear: funciona 24 horas por dia, todo o ano

Esta é a grande diferença: o nuclear fornece energia de base (base load).

Quanto custaria uma central nuclear?

Investimento inicial, andaria entre 2 a 2,5 mil milhões de euros por SMR (300 MW). Assim, um projeto com 3 unidades: estaríamos a falar em cerca de 7 mil milhões €.

Em termos de preço da produção elétrica (custo), o valor seria de ~70 a 90 €/MWh.

Comparação:

Solar: mais barato

Nuclear: mais estável

Tempo de implementação; 3 a 6 anos (estimado)

Ainda assim, em Portugal: licenciamento poderia prolongar o processo para 8 a 10 anos.

Os riscos reais

Financeiros : projetos nucleares têm histórico de derrapagens orçamentais.

: projetos nucleares têm histórico de derrapagens orçamentais. Políticos : Portugal nunca teve nuclear. Seria uma mudança estrutural.

: Portugal nunca teve nuclear. Seria uma mudança estrutural. Aceitação pública: existe resistência histórica ao nuclear.

Os riscos associados à introdução de energia nuclear em Portugal são, acima de tudo, de natureza financeira, política e social, e não podem ser ignorados numa análise séria do tema.

Do ponto de vista financeiro, os projetos nucleares têm um histórico bem documentado de derrapagens orçamentais e atrasos significativos. Mesmo em países com experiência consolidada, como a França ou o Reino Unido, várias centrais recentes ultrapassaram largamente os custos inicialmente previstos. Isto deve-se à complexidade técnica, aos elevados requisitos de segurança e às constantes revisões regulatórias. Num país como Portugal, sem experiência prévia no setor, o risco de aumento de custos seria ainda mais elevado, exigindo garantias públicas ou modelos de financiamento complexos.

No plano político, a introdução de energia nuclear representaria uma mudança estrutural profunda. Portugal construiu, ao longo de décadas, uma estratégia energética centrada nas renováveis, evitando deliberadamente o nuclear. Avançar com esta tecnologia implicaria não só alterar legislação, como criar entidades reguladoras especializadas, formar recursos humanos e estabelecer acordos internacionais para fornecimento de combustível e gestão de resíduos.

Trata-se, portanto, de uma decisão de longo prazo que ultrapassa ciclos governativos e exigiria um consenso político alargado, algo difícil de alcançar num tema historicamente sensível.

Por fim, a aceitação pública é um dos maiores obstáculos. Existe em Portugal, à semelhança de muitos países europeus, uma resistência histórica à energia nuclear, frequentemente associada a acidentes como o de Chernobyl ou Fukushima Daiichi nuclear disaster.

Apesar dos avanços tecnológicos e dos elevados padrões de segurança atuais, a perceção de risco mantém-se elevada junto da população. Sem um esforço significativo de transparência, informação e debate público, qualquer projeto nesta área enfrentaria forte contestação social.

Em conjunto, estes três fatores mostram que o maior desafio do nuclear em Portugal não está na tecnologia, mas sim na capacidade de gerir risco económico, garantir estabilidade política e conquistar confiança pública.

Resíduos radioativos:

Exigem armazenamento seguro por décadas

Tecnologicamente resolvido, mas sensível

Dependência externa:

Tecnologia importada

Combustível nuclear fornecido por outros países

E se Portugal combinasse nuclear com renováveis?

Aqui está o ponto mais interessante. A combinação entre energia nuclear e fontes renováveis é, possivelmente, o cenário mais interessante para o futuro energético de Portugal. O país já dispõe de uma base sólida assente em produção eólica, que tem um peso significativo no sistema elétrico, numa capacidade solar em rápido crescimento e num conjunto relevante de barragens hidroelétricas, que ajudam a regular a rede.

No entanto, este modelo enfrenta uma limitação estrutural. Em períodos em que não há vento nem sol, a produção renovável cai de forma acentuada. Nessas situações, Portugal é frequentemente obrigado a importar eletricidade ou a recorrer a centrais a gás natural, o que aumenta custos e dependência externa, além de contrariar objetivos ambientais.

É precisamente neste ponto que o nuclear pode assumir um papel estratégico. Ao contrário das renováveis, uma central nuclear garante produção constante, independentemente das condições meteorológicas. Essa estabilidade permite assegurar a chamada “energia de base”, essencial para o funcionamento contínuo da rede elétrica. Ao mesmo tempo, contribui para reduzir a necessidade de recorrer ao gás natural, funcionando como um complemento às renováveis e não como um substituto.

Assim, a integração de nuclear com eólica, solar e hídrica poderia criar um sistema energético mais equilibrado, resiliente e menos dependente de fatores externos, aproximando Portugal de um cenário de verdadeira autonomia elétrica.

Cenário de independência energética

Um modelo plausível:

Renováveis : 70% a 80%

: 70% a 80% Nuclear (SMR) : 15% a 20%

: 15% a 20% Restante: armazenamento + backup mínimo

Resultado:

Redução quase total de importações

Preços mais estáveis

Menor exposição a crises energéticas

Exemplos práticos

No inverno, há menos sol, mais consumo. Aqui a o nuclear garante estabilidade. Já no verão, há um excesso solar.

Esse excesso poderá ser usado para produzir hidrogénio e armazenar energia. Quando houvesse picos de consumo, o nuclear manteria a base e as renováveis complementariam.

Em resumo

Uma pequena central nuclear em Portugal não é ficção. É uma opção tecnologicamente madura, especialmente com os SMR.

O impacto seria significativo:

Mais estabilidade no sistema elétrico

Menor dependência externa

Complemento ideal às renováveis

Mas a decisão não é técnica. É estratégica.

Sem dúvida que estamos a falar de um nível político e social muito acima do que a sociedade portuguesa alguma vez decidiu e participou.

Esta transformação para um futuro melhor exigia claramente um total consenso político, uma aceitação social e uma visão a longo prazo

Sem isso, o nuclear continuará a ser apenas um cenário teórico, ainda que cada vez mais relevante num mundo onde a energia se tornou um dos pilares da soberania nacional.