Poderia Portugal ter uma pequena central nuclear? Poder, podia, mas…
Portugal tem sido apontado como um exemplo europeu na integração de energias renováveis. No entanto, essa aposta traz um desafio estrutural: a intermitência. Nem sempre há sol ou vento quando a procura elétrica existe. Dependência da energia de outros países. Mas, uma central nuclear não ajudaria muito para sermos autossuficientes?
Bom, cada vez se fala mais na autossuficiência energética da Europa, e Portugal tem um cenário igualmente desafiante, mas numa escala "controlável". Será o nuclear a solução? Será seguro? As pessoas vão deixar?
Bom, é neste contexto que surge uma questão cada vez mais debatida: poderá o país recorrer a centrais nucleares de pequena escala para garantir estabilidade e independência energética?
A resposta curta é sim. A resposta completa exige perceber tecnologia, custos e impacto no sistema elétrico nacional.
O que é uma central nuclear “pequena”?
Quando se fala hoje de nuclear moderno, não se fala apenas de grandes centrais como as dos anos 80. A evolução trouxe os chamados SMR (Small Modular Reactors).
Explicação simples
Um SMR é:
- Um reator nuclear compacto
- Construído em módulos (como “blocos” industriais)
- Transportado e montado no local
Diferença face ao nuclear tradicional
- Centrais antigas: 1.000 MW ou mais
- SMR: 60 a 300 MW
Menor dimensão significa:
- Menor investimento inicial
- Maior segurança passiva
- Implementação mais rápida
Na prática, é a “miniaturização” da energia nuclear, semelhante ao que aconteceu com centros de dados na informática.
Como funciona um reator nuclear (sem complicações)
A base é relativamente simples:
- O urânio sofre fissão nuclear (divide-se)
- Liberta calor
- Esse calor aquece água
- A água gera vapor
- O vapor move uma turbina
- A turbina gera eletricidade
É, essencialmente, uma central térmica… mas sem queimar combustíveis fósseis.
Quanta energia poderia produzir em Portugal?
Vamos a números concretos. Um único SMR tem uma potência de 300 MW. Isto significa que a produção anual rondará os ~2,3 TWh. Na prática, este valor representa cerca de 5% do consumo elétrico nacional.
Assim, num cenário realista, se Portugal instalasse 3 SMR, estaríamos a falar em cerca de 15% da eletricidade gerada. Já numa escala maior, 4 SMR, o valor subiria para um quinto do que o país consome atualmente.
Comparação com renováveis:
- Solar: depende do sol
- Eólico: depende do vento
- Nuclear: funciona 24 horas por dia, todo o ano
Esta é a grande diferença: o nuclear fornece energia de base (base load).
Quanto custaria uma central nuclear?
Investimento inicial, andaria entre 2 a 2,5 mil milhões de euros por SMR (300 MW). Assim, um projeto com 3 unidades: estaríamos a falar em cerca de 7 mil milhões €.
Em termos de preço da produção elétrica (custo), o valor seria de ~70 a 90 €/MWh.
Comparação:
- Solar: mais barato
- Nuclear: mais estável
Tempo de implementação; 3 a 6 anos (estimado)
Ainda assim, em Portugal: licenciamento poderia prolongar o processo para 8 a 10 anos.
Os riscos reais
- Financeiros: projetos nucleares têm histórico de derrapagens orçamentais.
- Políticos: Portugal nunca teve nuclear. Seria uma mudança estrutural.
- Aceitação pública: existe resistência histórica ao nuclear.
Os riscos associados à introdução de energia nuclear em Portugal são, acima de tudo, de natureza financeira, política e social, e não podem ser ignorados numa análise séria do tema.
Do ponto de vista financeiro, os projetos nucleares têm um histórico bem documentado de derrapagens orçamentais e atrasos significativos. Mesmo em países com experiência consolidada, como a França ou o Reino Unido, várias centrais recentes ultrapassaram largamente os custos inicialmente previstos. Isto deve-se à complexidade técnica, aos elevados requisitos de segurança e às constantes revisões regulatórias. Num país como Portugal, sem experiência prévia no setor, o risco de aumento de custos seria ainda mais elevado, exigindo garantias públicas ou modelos de financiamento complexos.
No plano político, a introdução de energia nuclear representaria uma mudança estrutural profunda. Portugal construiu, ao longo de décadas, uma estratégia energética centrada nas renováveis, evitando deliberadamente o nuclear. Avançar com esta tecnologia implicaria não só alterar legislação, como criar entidades reguladoras especializadas, formar recursos humanos e estabelecer acordos internacionais para fornecimento de combustível e gestão de resíduos.
Trata-se, portanto, de uma decisão de longo prazo que ultrapassa ciclos governativos e exigiria um consenso político alargado, algo difícil de alcançar num tema historicamente sensível.
Por fim, a aceitação pública é um dos maiores obstáculos. Existe em Portugal, à semelhança de muitos países europeus, uma resistência histórica à energia nuclear, frequentemente associada a acidentes como o de Chernobyl ou Fukushima Daiichi nuclear disaster.
Apesar dos avanços tecnológicos e dos elevados padrões de segurança atuais, a perceção de risco mantém-se elevada junto da população. Sem um esforço significativo de transparência, informação e debate público, qualquer projeto nesta área enfrentaria forte contestação social.
Em conjunto, estes três fatores mostram que o maior desafio do nuclear em Portugal não está na tecnologia, mas sim na capacidade de gerir risco económico, garantir estabilidade política e conquistar confiança pública.
Resíduos radioativos:
- Exigem armazenamento seguro por décadas
- Tecnologicamente resolvido, mas sensível
Dependência externa:
- Tecnologia importada
- Combustível nuclear fornecido por outros países
E se Portugal combinasse nuclear com renováveis?
Aqui está o ponto mais interessante. A combinação entre energia nuclear e fontes renováveis é, possivelmente, o cenário mais interessante para o futuro energético de Portugal. O país já dispõe de uma base sólida assente em produção eólica, que tem um peso significativo no sistema elétrico, numa capacidade solar em rápido crescimento e num conjunto relevante de barragens hidroelétricas, que ajudam a regular a rede.
No entanto, este modelo enfrenta uma limitação estrutural. Em períodos em que não há vento nem sol, a produção renovável cai de forma acentuada. Nessas situações, Portugal é frequentemente obrigado a importar eletricidade ou a recorrer a centrais a gás natural, o que aumenta custos e dependência externa, além de contrariar objetivos ambientais.
É precisamente neste ponto que o nuclear pode assumir um papel estratégico. Ao contrário das renováveis, uma central nuclear garante produção constante, independentemente das condições meteorológicas. Essa estabilidade permite assegurar a chamada “energia de base”, essencial para o funcionamento contínuo da rede elétrica. Ao mesmo tempo, contribui para reduzir a necessidade de recorrer ao gás natural, funcionando como um complemento às renováveis e não como um substituto.
Assim, a integração de nuclear com eólica, solar e hídrica poderia criar um sistema energético mais equilibrado, resiliente e menos dependente de fatores externos, aproximando Portugal de um cenário de verdadeira autonomia elétrica.
Cenário de independência energética
Um modelo plausível:
- Renováveis: 70% a 80%
- Nuclear (SMR): 15% a 20%
- Restante: armazenamento + backup mínimo
Resultado:
- Redução quase total de importações
- Preços mais estáveis
- Menor exposição a crises energéticas
Exemplos práticos
No inverno, há menos sol, mais consumo. Aqui a o nuclear garante estabilidade. Já no verão, há um excesso solar.
Esse excesso poderá ser usado para produzir hidrogénio e armazenar energia. Quando houvesse picos de consumo, o nuclear manteria a base e as renováveis complementariam.
Em resumo
Uma pequena central nuclear em Portugal não é ficção. É uma opção tecnologicamente madura, especialmente com os SMR.
O impacto seria significativo:
- Mais estabilidade no sistema elétrico
- Menor dependência externa
- Complemento ideal às renováveis
Mas a decisão não é técnica. É estratégica.
Sem dúvida que estamos a falar de um nível político e social muito acima do que a sociedade portuguesa alguma vez decidiu e participou.
Esta transformação para um futuro melhor exigia claramente um total consenso político, uma aceitação social e uma visão a longo prazo
Sem isso, o nuclear continuará a ser apenas um cenário teórico, ainda que cada vez mais relevante num mundo onde a energia se tornou um dos pilares da soberania nacional.
Nota editorial
Importa sublinhar que os valores e cenários apresentados ao longo deste artigo têm um caráter meramente indicativo. Tratam-se de estimativas baseadas em dados públicos e em projeções típicas do setor, podendo variar de forma significativa consoante fatores técnicos, económicos, regulatórios e geográficos específicos de Portugal.
A eventual implementação de centrais nucleares, mesmo de pequena escala, exige uma análise muito mais aprofundada, que envolva estudos de viabilidade detalhados, avaliação de impacto ambiental, enquadramento legal, aceitação social e modelos de financiamento sustentáveis.
Assim, este conteúdo deve ser entendido como um exercício informativo e exploratório, cujo objetivo é lançar o debate e ajudar a compreender a ordem de grandeza, os desafios e as oportunidades associadas ao tema, e não como uma proposta concreta ou um plano de execução.
A Central Nuclear de Ferrel ainda pode ser construída.
Nuclear em Portugal?..
Seriam 30 anos SÓ para escolher o local, depois mais 30 para construir, para depois se descobrir que foi feita em ‘Área protegida’ e a obra embargada e no fim descobria-se que alguém meteu €€ ao bolso.. No fim não teríamos nem central nem dinheiro.. um clássico da Tuga
Lembrem-se, por exemplo, que os planos para um novo aeroporto de Lisboa existem desde os tempo do ESTADO NOVO!… E o projeto da central Nuclear do Ferrel…
O problema com o nuclear não é com a tecnologia em si.. mas sim com o facto de que teria gestão Portuguesa.
O pessoal nunca iria nisso, principalmente com a “tola” feita por fanaticos ecologistas, Climaximos e companhia, sem contar com partidos políticos que ao mínimo sinal de deteção de contestação, enfiam os megafones nas bocarras e vêm para a Rua cavalgar a onda de descontentamento …
Portugal não é diferente dos outros países da EU.
Se queremos ser independentes energeticamente a única solução é o Nuclear.
Quanto ao risco, esse existirá sempre, mas já hoje esse risco existe para PT, com a central de Almaraz apenas a 1 centena de km da nossa fronteira, e não temos proveito nenhum…
Se querem VE com fartura tem de investir no Nuclear, não existe outra forma de ter energia estável livre de combustíveis fosseis.
Daqui a 30 anos estaríamos a substituir a fissão por fusão sem saber o que fazer a toneladas de lixo nuclear.
Também gostava de ter nuclear aqui para equilibrar os preços de um bem essencial, o problema disso é que apartir do momento que exista uma, é um alvo abater em caso de conflito.
Poderia ter e era para ontem.
Portugal está intrinssecamente ligado à rede espanhola e o relatório disponibilizado na semana passada sobre do apagão do ano passado veio revelar o risco que temos de ter um novo apagão sem termos forma de o evitar.
Isto porque apesar desta ligação de rede, os espanhois não nos dão cavaco sobre nada do que fazem, não tendo nós informação nenhuma que nos permita tomar medidas para o evitar do nosso lado. E soube-se agora que durante a tempestade Kristin foi por um triz que não tivemos outro. Mais uma vez devido a problemas na rede espanhola.
Portugal só tem um problema, tem mais mas pronto, a população com o QI mais baixo da europa, logo, é impossível termos algo que possa desenvolver ou valorizar o nosso país, tanto a curto como a longo prazo, enfim…
Nuclear e perigoso não quero radiacao no meu terreno. Vao poluir os outros paises e deixem o meu Portugal
Não compensa. Por muito que se gastasse em baterias para suprir a intermitência do solar e do eólico faltava muito gravete para comprar a nuclear, fora a manutenção daquilo e o risco de acidente, que nas mãos de portugueses era certinho ao fim de meses. E não se esqueçam que aquilo se paga 2 vezes: uma para construir, outra a dobrar para desmantelar. Agora, que dava aí um mar de pasta para alguns políticos, autarcas e capitalistas se governarem, isso dava, sem sombra de dúvida.
Portugal não é só um País que está 50 anos atrasado na vasta maioria das coisas, mas também um País cheio de gente atrasada mental.
Basta ver o estado em que Portugal se encontra e em quem votaram nas últimas eleições para governar
Com esse dinheiro do nuclear ajudem a construir casas baratas para nos brasileiros e restantes emigrantes. E preciso mais justica social