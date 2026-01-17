PplWare Mobile

Baterias dos carros elétricos não duram o tempo que deviam, e a culpa é dos condutores

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Oraxulo says:
    17 de Janeiro de 2026 às 10:11

    Ora ai está carregamento rápido, tempo é dinheiro, quais horas a carregar em modo lento…

    Não existe milagres…

  2. Yamahia says:
    17 de Janeiro de 2026 às 11:40

    Esta imagem ilustra bem os elektros a verter veneno na via pública:
    https://pplware.sapo.pt/wp-content/uploads/2026/01/bateria_carro_eletrico_drenar.jpg
    sobretudo em Lisboa onde é possível criar stands de elektros usados a céu aberto pela módica quantia de 12€/ano por unidade. Muito mais barato do que alugar espaço numa sucata qualquer.

    Qt à degradação, NC houve um melhoramento da tecnologia visando maior autonomia. O que houve foi um incremento desmesurado do peso e consequentemente do tamanho dos carros para permitir o encaixe dessas aberrações CD vez maiores e mais pesadas na busca de mais kWh de capacidade. No limite, o q os fabricantes fazem é aumentar o buffer à saída da fábrica para permitir q durante os 8 anos e com recurso à gestão e controlo do BMS à distância, a degradação NC baixe aos 69% medidos, momento em teriam que dar uma nova bateria em garantia ao Cliente.

    É importante notar que, abaixo dos 85% (ou mesmo dos 90% ) o cliente já circula algo limitado no seu já estruturalmente limitado Elektro de origem. Basta analisar o comportamento de diversos dispositivos electrónicos que utilizam métodos de recarregamento de energia (telemóveis, aspiradores, etc.). Abaixo de uma determinada fasquia, ainda bem acima dos 70%, os episódios de desligamentos, sobreaquecimentos, entre outros, tornam-se recorrentes.

