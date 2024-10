Falar em "hacking ético" parece estarmos a falar em duas palavras que não se ligam, mas não é bem assim. Como em tudo na vida, há hackers do mal e também hackers do bem. Afinal, o hacking ético é mau ou é bom?

O conceito de hacking ético refere-se à prática de testar e avaliar a segurança de sistemas de computador, redes ou aplicações com o objetivo de identificar vulnerabilidades e falhas de segurança.

Os hackers éticos, também conhecidos como "hackers de chapéu branco" (White hat) usam as mesmas técnicas e ferramentas que hackers maliciosos (hackers de chapéu preto) - Black hat, no entanto, reportam vulnerabilidades nos sistemas com o objetivo que as mesmas sejam corrigidas. O hacker ético tem autorização da organização que o contrata para fazer um estilo de auditoria.

Objetivos do Hacking Ético

Identificar vulnerabilidades: Descobrir falhas de segurança antes que hackers mal-intencionados possam explorá-las. Prevenção: Implementar medidas para corrigir as falhas encontradas e prevenir ataques futuros. Teste de Penetração (Pentesting): Simular ataques para avaliar a resistência do sistema em cenários de invasão real. Registar vulnerabilidades: Fornecer relatórios detalhados aos proprietários dos sistemas com soluções para corrigir os problemas.

O hacking ético desempenha um papel fundamental na cibersegurança, ajudando empresas e organizações a protegerem-se contra ameaças cibernéticas.

Relativamente à questão de ser hacking ético ser ilegal ou não a resposta é simples, não! No contexto legal português, o ethical hacking deve cumprir algumas condições importantes para ser considerado legítimo: