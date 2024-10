Fãs de tecnologia, esta série é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. A sugestão de hoje pode ser uma forma divertida de perceber como funciona um dos locais que mais história faz no mundo da tecnologia.

Silicon Valley | 8,5/10 ⭐

Conhecemos todas as novidades que as empresas que lhe dão forma querem partilhar com o público, ansiando cada inovação. Localizada na região da Califórnia, Silicon Valley é um verdadeiro laboratório, fértil em inovações tecnológicas e científicas.

Disponível no Max, a série de hoje é de comédia e parcialmente inspirada nas experiências do cocriador Mike Judge como engenheiro de Silicon Valley nos anos 80. Segue as desventuras do introvertido programador informático Richard e dos seus amigos, enquanto tentam enriquecer numa corrida ao ouro da alta tecnologia.

