Carta de Condução: jovens dizem que maior desafio é o exame prático

Para os que têm mais idade, quem não se lembra da ânsia de ter 18 anos para conseguir obter a Carta de Condução? Segundo um estudo recente em Portugal, 80% dos jovens portugueses tem carta de condução. O maior desafio, segundo dizem, é o exame prático.

Mais jovens (18 e 19 anos) são os que mais referem que não têm carta

De acordo com o mais recente estudo do Observatório ACP sobre “Carta e Ensino de Condução”, a grande maioria dos inquiridos (80%) tem carta de condução, com destaque para as mulheres, com idades entre os 20 e os 34 anos e com estudos superiores.

Os mais jovens (18 e 19 anos) são os que mais referem que não têm carta (13%) ou estão a tirar (7%). O custo alto da carta de condução é o principal motivo para os jovens inquiridos não terem carta. Mas a maioria (70%) admite a possibilidade de tirar a carta nos próximos 12 meses, sobretudo os mais jovens (18 e 19 anos) e com estudos superiores.

No que respeita o processo de obtenção do documento, cerca de 1 em cada 4 inquiridos considera que o maior desafio foi o exame prático.

O estudo apurou, também, que 26% dos jovens condutores possui carta de condução há mais de 10 anos, enquanto jovens condutores com 1 a 3 anos de experiência representam 24%, seguidos dos condutores com 7 a 10 anos de carta (21%).