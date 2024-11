Adeus à GeForce Experience e ao Painel de Controlo: NVIDIA lança aplicação tudo-em-um

A NVIDIA revelou uma nova aplicação concebida para simplificar o acesso às suas principais funcionalidades. Após um período de testes beta, a empresa lançou a primeira versão oficial, que consolida a funcionalidade da GeForce Experience com opções selecionadas do tradicional Painel de Controlo NVIDIA.

NVIDIA lança nova aplicação dedicada

Numa atualização no seu blogue, a NVIDIA anunciou o lançamento destacando o papel da aplicação como um centro unificado para as definições da placa gráfica. Os utilizadores podem agora alterar as definições de jogos, programas e controladores a partir de um único local e aceder a outras aplicações NVIDIA na mesma interface.

A aplicação fornece também acesso rápido a opções de streaming, gravação de jogos e ferramentas de monitorização do desempenho. Essencialmente, esta nova app pode ser considerada como uma versão melhorada da GeForce Experience, oferecendo funcionalidades avançadas anteriormente encontradas apenas no Painel de Controlo NVIDIA.

Uma barra lateral dentro da aplicação inclui atalhos para atualizações de controladores, preferências gráficas e uma ferramenta de overclocking. Esta ferramenta permite aos utilizadores escolher entre definições de overclock automáticas ou ajustar manualmente os limites de tensão, temperatura e consumo de energia, entre outras métricas.

Com esta versão, a NVIDIA pretende tornar a otimização da GPU mais acessível a todos os utilizadores. A aplicação consegue um equilíbrio entre as configurações rápidas e de um só clique da GeForce Experience e os menus detalhados e de estilo antigo do Painel de Controlo, juntamente com uma lista de funcionalidades gráficas disponíveis para explorar.

Não será ainda um substituto COMPLETO do Painel de Controlo?

Embora a nova aplicação NVIDIA se instale mais rapidamente do que a GeForce Experience (demora metade do tempo e apresenta um aumento de 50% na capacidade de resposta), ainda não está posicionada para substituir o tradicional Painel de Controlo. Algumas funcionalidades, como o suporte para vários monitores e o NVIDIA Surround, ainda são exclusivas do Painel de Controlo e continuarão disponíveis por enquanto.

Uma melhoria notável nesta aplicação é a eliminação dos inícios de sessão obrigatórios, uma crítica comum à GeForce Experience. Os utilizadores já não precisam de uma conta NVIDIA para aceder às funcionalidades principais, embora o início de sessão possa desbloquear promoções e ofertas especiais.

A secção de controladores também apresenta informações mais detalhadas, indicando os jogos suportados, as novas funcionalidades e as correções de erros para cada atualização de controlador. Embora estes detalhes sejam normalmente encontrados nas documentações de lançamento, a aplicação destaca agora os pontos-chave diretamente, com ligações para ver o registo completo da atualização.

A partir de hoje, a aplicação NVIDIA está disponível como uma transferência opcional. Os utilizadores avançados que preferem o controlo total do Painel de Controlo tradicional podem optar por ficar com ele por enquanto. No entanto, os streamers ou aqueles que procuram uma forma intuitiva de gerir as suas definições de GPU sem navegar em interfaces mais antigas, esta nova app é uma forte recomendação.

