Meta não perde tempo: empresa anunciou uma nova rival do CapCut chamada Edits

A Meta anunciou no domingo uma nova aplicação de edição de vídeo chamada Edits, após a remoção da app CapCut da ByteDance da App Store e da Google Play Store, nos EUA, como parte da breve proibição do TikTok.

Edits pretende rivalizar com o CapCut

Adam Mosseri, responsável pelo Instagram, afirmou no Threads que a aplicação será lançada no próximo mês para iOS, com uma versão para Android a seguir. Adicionou que a empresa está a trabalhar com criadores selecionados para recolher feedback sobre a aplicação.

Hoje estamos a anunciar uma nova aplicação chamada 'Edits', para aqueles de vocês que são apaixonados por criar vídeos no vosso telemóvel. Há muitas coisas a acontecer agora, mas independentemente do que aconteça, é o nosso trabalho fornecer as melhores ferramentas possíveis para os criadores de conteúdo.

Escreveu.

Mosseri afirmou que a aplicação terá uma série de ferramentas criativas, incluindo uma aba dedicada para inspiração, outra para acompanhar ideias e uma câmara de alta qualidade.

Além disso, terá a capacidade de partilhar versões preliminares de criações com amigos ou colaboradores. Ele acrescentou que os criadores poderão ver insights sobre como os vídeos feitos através da app Edits se estão a sair no Instagram após a publicação.

Numa publicação separada, enfatizou que a aplicação é "mais para criadores do que para produtores casuais de vídeos", o que é difícil de quantificar em termos mensuráveis.

Meta está atenta... E bem atenta

Historicamente, a Meta tem feito movimentos para preencher lacunas no mercado. Quando o TikTok foi banido na Índia em junho de 2020, lançou um produto parecido, os Reels, dias depois, no início de julho.

Em 2023, a empresa também lançou o Threads, um concorrente às redes sociais text-based, como o X. A empresa provavelmente percebe que muitos criadores de conteúdo de vídeo experimentarão outra ferramenta na ausência do CapCut. E mesmo sendo restaurado, a incerteza de um outro ban futuro criará oportunidades para outras ferramentas.

No início deste mês, a aplicação de edição de vídeo apoiado pela a16z, a Captions, mudou para um modelo freemium para atrair mais utilizadores e também desafiar o CapCut.

