Há 19 anos, direção da Intel não quis comprar a Nvidia por $20 mil milhões. Hoje, vale 3 biliões

É sempre curioso observar o comportamento do mercado, bem como a evolução das empresas, ao longo do tempo. Sabia que, em 2005, o então diretor-executivo da Intel sugeriu à direção da empresa comprar a Nvidia por "até" 20 mil milhões de dólares?

Hoje em dia, a Nvidia é uma das empresas mais valiosas do mundo. Ainda que o topo do pódio oscile, a verdade é que o foco da empresa na Inteligência Artificial (IA) tem dado resultados extraordinários e motivado as concorrentes a desenvolver alternativas.

A Intel, que tem acompanhado o sucesso da Nvidia enquanto rival, poderia, conforme se sabe agora, fazer parte dele.

Em 2005, Paul Otellini, então diretor-executivo da Intel, surpreendeu a direção da empresa, sugerindo que comprasse a Nvidia por "até" 20 mil milhões de dólares.

De acordo com "duas pessoas familiarizadas com a discussão no conselho de administração", citadas pelo The New York Times, a direção opôs-se à ideia, apesar de alguns executivos reconhecerem potencial nos projetos da Nvidia.

Intel deixou escapar a Nvidia, em 2005

Há quase 20 anos, a aquisição da Nvidia teria sido a mais dispendiosa da Intel, pelo que havia preocupações quanto à integração da empresa. Perante a oposição que encontrou, Paul Otellini não concretizou a compra.

Em vez disso, na altura, o conselho de administração da Intel apoiou um projeto gráfico interno, o Larabee, dirigido por Pat Gelsinger, atual diretor-executivo da empresa, que utilizava as tecnologias x86 da Intel, e a GPU era uma espécie de híbrido de CPU e GPU. Entretanto, a Intel encerrou o projeto.

Relativamente à IA, a Intel comprou a Nervana Systems e Movidius, em 2016, e a Habana Labs, em 2019. Contudo, nenhuma delas se compara à Nvidia de hoje, com uma capitalização de mercado de mais de três biliões de dólares.

Segundo a imprensa, além da não concretizada compra da Nvidia, a Intel deixou, também, escapar a oportunidade de comprar uma participação na OpenAI, quando esta era ainda uma pequena empresa, em 2017 e 2018. O diretor-executivo da altura, Bob Swan, assumiu que os modelos de IA estavam longe de ser relevantes.

