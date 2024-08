Executivo da Huawei apanhado a usar um smartphone tri-dobrável. Chegará este ano?

Os smartphones dobráveis não agradam a todos os utilizadores, mas já reúnem uma base de fãs que, aparentemente, estimula inovações. Nesse sentido, a Huawei poderá estar perto de mostrar ao mundo o seu modelo tri-dobrável.

O primeiro dobrável da Huawei, o Mate X, data de 2019. Desde então, o mercado recebeu uma série de propostas neste campo não apenas da marca chinesa, mas também de outras empresas, como a Samsung ou a Xiaomi.

Entretanto, conforme vimos em fevereiro, a Huawei decidiu que queria ir mais além e desenvolver um modelo tri-dobrável - isso mesmo, com três ecrãs, em vez dos já habituais dois.

Após algum tempo sem novidades deste potencial modelo, o CEO for Consumer Business Group da empresa, Richard Yu, foi avistado a usá-lo, deixando as redes sociais chinesas ao rubro.

Em publicações recentes no Weibo, o informador com histórico de dados fidedignos, Digital Chat Station, afirmou ter visto um protótipo do primeiro telemóvel tri-dobrável do mundo.

O dispositivo apresenta uma dobragem para dentro e para fora com um mecanismo de dobradiça dupla. Estima-se que o tamanho do ecrã seja de cerca de 10 polegadas, indo ao encontro do que já havia sido teorizado.

A mesma fonte afirmou que o smartphone tri-dobrável de Richard Yu corresponde ao protótipo que este utilizou, anteriormente, durante a fase de investigação e desenvolvimento.

A espessura do dispositivo deverá ser superior à de um smartphone dobrável normal, e é possível que incorpore várias tecnologias de ponta, tornando improvável o aparecimento de concorrentes num futuro próximo. Segundo a mesma fonte, o smartphone terá um preço premium e estará equipado com um processador Kirin 9.

Segundo a fonte, espera-se que o dispositivo estreie antes do Huawei Mate 70, cujo lançamento não acontecerá até ao quatro trimestre deste ano. Assim sendo, é provável que o tri-dobrável da Huawei seja mostrado ao mercado em setembro ou outubro.