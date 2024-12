Geoffrey Hinton afirma que há 20% de hipóteses de a IA levar à extinção humana

Conhecido como o "Padrinho da IA", o Professor Geoffrey Hinton tem vindo a rever as suas previsões sobre o potencial destrutivo da inteligência artificial (IA). Em declarações recentes, Hinton aumentou a probabilidade que atribui a um cenário em que a IA representa uma ameaça existencial para a humanidade, passando de 10 para até 20%.

Segundo o The Guardian, durante uma entrevista ao programa Today da BBC Radio 4, Hinton foi questionado sobre se a sua opinião tinha mudado em relação a comentários anteriores.

Não muito, mas diria que agora a probabilidade situa-se entre os 10% e os 20%.

Afirmou. Esta revisão foi descrita pelo apresentador como alarmante, dado o aumento significativo das estimativas anteriores.

Hinton utilizou uma analogia para ilustrar a dinâmica entre a humanidade e a IA. Comparou a situação a uma interação entre uma mãe e um bebé, onde o ser menos inteligente pode ocasionalmente ter controlo sobre o mais inteligente. Contudo, enfatizou que, no futuro, todos nós poderemos ser como crianças de três anos perante uma IA infinitamente mais capaz.

Geoffrey Hinton tem sido um crítico proeminente do desenvolvimento acelerado de sistemas de IA. Em 2023, decidiu abandonar o seu cargo na Google, permitindo-lhe falar livremente sobre os riscos que antevê.

Segundo Hinton, a ideia de que estas tecnologias poderiam ultrapassar a inteligência humana parecia remota para muitos, mas hoje considera que tal transição poderá ocorrer em menos de 30 a 50 anos.

Crise na OpenAI também foi tema

Hinton também abordou os recentes conflitos internos na OpenAI, incluindo a destituição de Sam Altman do cargo de CEO. Mostrou-se particularmente orgulhoso de Ilya Sutskever, um antigo aluno e um dos principais intervenientes na decisão de afastar Altman.

Tenho orgulho de um dos meus alunos ter despedido Sam Altman.

Afirmou, recusando-se a aprofundar detalhes sobre o incidente. No entanto, explicou que Sutskever agiu devido às suas preocupações com a segurança da IA. Hinton lamentou que a OpenAI, criada com um forte compromisso em relação à segurança, se tenha aparentemente desviado para um foco excessivo nos lucros. "É uma situação muito infeliz", concluiu.

Dado o prestígio e a experiência de Hinton, os seus alertas devem ser levados a sério por líderes tecnológicos e responsáveis políticos.

