O Internet Explorer foi em tempos o browser mais usado na Internet, com um domínio completo. Durante o dia de hoje, esta proposta da Microsoft chega finalmente ao fim, sendo removido de vez do Windows.

Não é novidade que o Internet Explorer é um browser que chegou ao seu fim de vida. Esta proposta da Microsoft tem resistido ao tempo e continua a ter uma taxa de utilização muito elevada, muito por culpa da sua utilização em empresas e em sites criados com esta proposta em mente.

Será o Edge, novo browser do Windows, e não só, que irá matar de vez o IE e remover esta app do sistema operativo.

A app de desktop do Internet Explorer 11 (IE11) fora de suporte está programada para ser desativada permanentemente em determinadas versões do Windows 10 a 14 de fevereiro de 2023, através de uma atualização do Microsoft Edge, não uma atualização do Windows conforme comunicado anteriormente.

Todos os dispositivos restantes que ainda não foram redirecionados do IE11 para o Microsoft Edge estão programados para serem redirecionados com a atualização do Microsoft Edge agendada para 14 de fevereiro de 2023.

A mudança para usar a atualização do Microsoft Edge para desabilitar o IE destina-se a fornecer uma melhor experiência ao utilizador e ajudar as organizações a fazer a transição dos seus últimos utilizadores do IE11 para o Microsoft Edge. Como lembrança, o IE11 está sem suporte desde 15 de junho de 2022.