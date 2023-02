Foi há poucas horas que a Apple lançou o iOS 16.3.1 para o iPhone, com algumas melhorias. Ao contrário do que é normal, começaram já a surgir queixas de problemas. O foco está no Google Fotos e a recomendação é não instalar. Saiba o porquê deste problema.

Problemas com o Google Fotos no iOS 16.3.1

São várias as melhorias que o iOS 16.3.1 traz para o iPhone. Esta versão corrige muitos problemas encontrados depois do lançamento da versão anterior e que a Apple entende terem de ser resolvidas com urgência, dada a sua importância.

Ainda assim, e poucas horas depois de ter sido disponibilizada, a lista de queixas começou a crescer, sempre focadas num único ponto. A utilização do Google Fotos parece ter deixado de ser possível, com a app a deixar de poder ser usada, fechado assim que é aberta.

Não existe ainda uma razão conhecida para que este problema exista, mas espera-se que a Google corrija em breve esta questão do Google Fotos. Até lá, a recomendação lógica é que não seja feita a atualização para a versão do iOS 16.3.1, sob pena de surgirem problemas não desejados.

Después de actualizar a iOS 16.3.1, la app de Google Photos deja de funcionar @googlemexico pic.twitter.com/Gdqvb1rXCj — Daniel Méndez (@donese) February 13, 2023

Não será a Apple a resolver situação no iPhone

Caso tenha já realizado a atualiza atualização do iPhone, a solução é mesmo aguardar que surja uma correção para este problema. Espera-se que esta surja na forma de uma atualização para o Google Fotos, algo que deverá ser lançada nos próximos dias.

Com o iOS 16.3.1 a Apple tratou de vários problemas no sistema do iPhone, mas procurou também melhorar algumas áreas. Uma delas é na Deteção de acidente, que a empresa quer que seja mais precisa e que não seja acionada em situações normais, como tem sido relatado.

Não se esperava este problema no iOS 16.3.1, ainda para mais numa app externa ao sistema da Apple. Deverá ser a Google a tratar desta situação, com uma simples correção do Google Fotos que deverá surgir de forma rápida, para assim todos poderem instalar esta nova atualização.