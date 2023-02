Quando foi apresentado, em setembro de 2022, o iPhone 14 Pro Max marcou o pináculo do que a Apple podia produzir no campo dos smartphones. Apesar de ter um preço final elevado, a empresa apresentou-o com valores idênticos a gerações anteriores. Então, quanto custa fabricar cada unidade do iPhone 14 Pro Max?

Cada vez há mais a noção que os smartphones de topo estão demasiado caros. As marcas referem que os preços aumentam de país para país, tendo em conta não só o valor do produto na origem (que aumenta de ano para ano em grande parte dos casos), mas também os impostos que são taxados no retalho.

Este cenário foi visto com o iPhone 14 Pro Max e até recentemente com o Samsung Galaxy S23 Ultra.

Uma análise da Counterpoint Research revelou quanto custa produzir o iPhone 14 Pro Max de 128GB. O seu PVP aumentou, mas também o da sua produção, naturalmente que em escalas e valores diferentes. Agora, produzir este smartphone fica nos 433 euros (464 dólares).

A análise apresentada não revela em detalhe o custo de cada componente, mas mostra claramente onde está a ser aplicado este aumento. Percebe-se logo à partida que fica 3,4% mais caro para a Apple fabricar este novo modelo do que o iPhone 13 Pro Max.

Nas razões apresentadas para o aumento temos dois elementos: a câmara traseira de 48 MP e o novo ecrã, com suporte para o AOP. No entanto, a parte das comunicações ficou 13% mais barata, em especial devido à massificação dos componentes para o 5G.

Algumas das conclusões do relatório da Counterpoint Research

O SoC A16 Bionic custa à Apple cerca de 11 dólares a mais por unidade do que o SoC A15 Bionic.

A categoria geral de "processamento", que inclui o SoC A16 Bionic, representa agora 20% do custo total dos materiais.

Os componentes criados pela própria Apple têm uma participação maior no custo geral da BoM (Bill of Material) do iPhone 14 Pro Max do que no iPhone 13 Pro Max. Os componentes desenhados pela Apple representam 22% do custo total da BoM do iPhone 14 Pro Max.

A produção de um iPhone 14 Pro Max mmWave de 128 GB custa à Apple até 474 dólares.

Produzir um iPhone 14 Pro Max de 128 GB abaixo de 6 GHz chega aos 454 dólares.

Ainda que estejamos apenas a falar de custos de materiais, o valor apresentado fica muito longe os 1.499 € a que está a ser vendido em Portugal. Há que contar ainda com os preços de montagem, desenvolvimento, transporte, marketing e outros, mas que ainda assim ficam certamente longe deste preço.