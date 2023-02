Wozniak, co-fundador da Apple, diz que Elon Musk e a Tesla são “desonestos”

Volta e meia ouvimos falar do irreverente co-fundador da Apple, Steve Wozniak. Conhecido pelas suas declarações e decisões polémicas, recentemente Woz avançou contra Elon Musk e a Tesla, designando-os como "desonestos". Para além disso, o ex-executivo ainda acusa Musk de o roubar a si e à sua família e, como se não bastasse, disse também que vê semelhanças entre o dono da marca de elétricos e Steve Jobs.

Steve Wozniak 'ataca' Elon Musk e a Tesla

Já há algum tempo que não ouviamos falar de Steve Wozniak, mas cá estamos para mais uma notícias sobre o co-fundador da marca da maçã e, sem surpresas, com uma intervenção para incendiar opiniões.

Foi durante uma entrevista ao programa Squawk Box da CNBC na passada quinta-feira (9) que Wozniak disse ao entrevistador Andrew Ross Sorkin que Elon Musk acaba por ter algumas semelhanças com o seu colega na criação da Apple, o falecido Steve Jobs.

Musk e Jobs: líderes de um culto

Mas, o co-fundador não acredita que o dono da Tesla seja do mesmo calibre de Jobs quando se trata de empreendedorismo pois, segundo ele, "Eu coloco-os na categoria de terem a capacidade de comunicar e quererem ser vistos como uma pessoa importante, como o líder de um culto. Muitas pessoas vão segui-los, não importa o que digam e elas vão além do ponto de serem julgados. Mas muita honestidade desaparece quando olhamos para Elon Musk e para a Tesla".

Woz acusa Musk e a Tesla de roubarem dinheiro à sua família

Segundo as informações, Wozniak referiu ainda que Musk e a Tesla "roubaram" o dinheiro da sua família devido a falsas alegações sobre a tecnologia de condução autónoma da empresa de elétricos. Nas palavras do co-fundador da Apple "eles roubaram tanto dinheiro da minha família, de mim e da minha esposa [...] com coisas que disseram e que realmente acreditámos que seriam reais".

Estas acusações remontam ao ano de 2016 quando a Tesla disponibilizou o beta do recurso Full Self-Driving, altura em que Musk disse que o veículo seria capaz de conduzir sozinho pelo país até ao final desse ano. Como tal, Wozniak e a esposa gastaram milhares de dólares nesta e noutras atualizações, mas o ex-executivo diz que as habilidades de condução autónoma do carro ainda estão aquém das que Musk prometeu, dizendo ainda que o dono da marca de carros "comete erros o tempo todo. É uma experiência horrível e assustadora".

"Steve Jobs realmente não era tão desonesto. Dizia as coisas de uma maneira que conseguia agarrar o consumidor. Mas nunca foi assim tão falso", acrescentou Wozniak.