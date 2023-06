BLUETTI procura parceiros de instalação na Europa

O consumo energético, tal como hoje demos notícia, está a ser um problema no mundo e há que encontrar soluções que respondam aos desafios crescentes. A BLUETTI é fornecedora de sistemas domésticos de armazenamento de energia e está à procura de parceiros de instalação em toda a Europa.

Com os seus produtos inovadores e compromisso com a energia sustentável, a BLUETTI está a mudar a forma como as casas aproveitam e armazenam energia. Para quem já trabalha nesta área ou pretende investir numa indústria que está em rápido crescimento, a BLUETTI quer aumentar os seus parceiros de instalação.

De acordo com a SolarPower Europe, a procura por armazenamento de bateria residencial na Europa está projetada para crescer mais de 400% até 2025. Isso representa uma oportunidade promissora para empresas como a BLUETTI.

Entre a impressionante linha de produtos da BLUETTI, o BLUETTI EP600 está a fazer sucesso com os seus excecionais recursos fora da rede e vinculados à rede para atender a diferentes necessidades domésticas. Com uma saída de 6kW e uma capacidade escalável de até 19,8 kWh, permite que os proprietários economizem nos custos de eletricidade e mantenham o fornecimento de energia ininterrupto durante as quebras. Além disso, a BLUETTI está pronta para lançar o EP760 com recursos ainda mais avançados.

A BLUETTI oferece vários motivos convincentes para considerar uma parceria: Tecnologia de ponta; Comunidade em crescimento; e Suporte abrangente.

Apoiado por uma equipa global de especialistas e a trabalhar em estreita colaboração com laboratórios profissionais, a BLUETTI obteve mais de 392 patentes nacionais até o momento. Com um compromisso com a inovação e a excelência, as soluções energéticas da BLUETTI incorporam sempre as mais recentes tecnologias.

As pessoas da BLUETTI estão unidas por uma visão partilhada de criar um futuro sustentável. Ao entrar na equipa de instalação global, pode tornar-se parte de uma comunidade vibrante dedicada a beneficiar o meio ambiente enquanto alcança o crescimento pessoal. Além disso, a BLUETTI fornece um pacote de suporte aos seus parceiros de instalação. Isso inclui consultoria técnica, programas de treino e acesso a uma extensa rede global de parceiros.

Como ser um parceiro de instalação da BLUETTI na Europa?

É simples ser um parceiro de instalação da BLUETTI. Basta visitar a página de inscrição e preencher o formulário. Depois da inscrição ser avaliada, serão selecionados e contactados os candidatos com as qualificações apropriadas.

Portanto, se é eletricista, representante de uma empresa de instalação, ou um entusiasta com conhecimento suficiente e gosto pela energia sustentável, esta é uma ótima hipótese de se juntar à equipa BLUETTI e fazer parte da revolução energética verde na Europa.

Parceiro de instalação da BLUETTI