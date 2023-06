E Porque Hoje é Sexta

No Centro de Emprego, um homem vê um anúncio para ajudante de ginecologista.

Dirige-se ao balcão e pede mais informações.

A assistente diz-lhe que as funções seriam preparar as pacientes para a consulta, ajudar a tirar a roupa, depilar as zonas íntimas, uma massagem, tudo o que fosse preciso para fazer as pacientes descontraírem antes da consulta.

De imediato, o homem diz que sim, que está interessado. Responde a assistente:

- Com certeza, aqui tem uma senha, pode dirigir-se ao Carregado!

Surpreendido pergunta se o consultório é lá. Responde a assistente:

- Não, não! Lá é o fim da fila para as entrevistas!