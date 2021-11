Muitas das grandes marcas que temos hoje no mercado dos smartphones não iniciaram ali as suas operações nesse palco. Foram conquistando o seu espaço de forma paulatina até serem o que são hoje.

A Tesla parece começar a querer crescer da mesma forma e poderá em breve ter uma novidade. Tudo aponta para que a marca esteja prestes a entrar no mercado dos smartphones e as primeiras imagens surgiram agora.

Quem acompanha o mercado dos smartphones sabe que marcas como a Xiaomi, a Samsung e muitas outras não começaram nesta área. Houve quem iniciasse como fabricante de televisões ou de produtos para a Internet.

Neste cenário de crescimento das marcas, fica provado que há espaço para novidades e para que alguns gigantes conquistem novos espaços e novas áreas. É aqui que a Tesla parece estar a querer conquistar um novo espaço e novos clientes

O que agora foi revelado vem trazer a Tesla para uma nova área. A marca estará a preparar o seu primeiro smartphone, com um design totalmente diferente do habitual e com muitas novidades. Começando pelos materiais de construção, estes vão ser nobres e longe do que é considerado normal.

No campo das especificações, esta proposta da Tesla deverá trazer algumas especificações únicas. Assim, temos provavelmente o novo SoC Snapdragon 895 e um armazenamento de 2 TB, complementado por um ecrã 4K. A câmara principal deverá seguir algumas tendências do mercado e será de 108MP.

Claro que toda a imagem da Tesla estará presente neste novo smartphone e atrairá os potenciais clientes. A marca já no passado apresentou alguns produtos alternativos, que desapareceram rapidamente devido à rápida adesão e a um potencial stock reduzido.

Algo que está por saber é o preço deste novo smartphone da Tesla. Dadas as especificações apresentadas, dificilmente este será um produto barato, o que poderá limitar muito a desão a esta proposta. No entanto, e dado ser um produto Tesla, esta ideia poderá facilmente cair por terra.