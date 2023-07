Rolls Royce Spectre: mais uma facada nos “anti-elétricos”

A Rolls Royce é seguramente o fastígio no que toca ao mundo automóvel. A marca é rígida, disciplinada e vai ao ínfimo detalhe. Com apresentação do Rolls Royce Spectre a marca britânica abriu completamente a porta aos 100% elétricos, creditando uma valor neste novo paradigma de motorização. As primeiras imagens de ensaios mostram o que é o pináculo do luxo automóvel.

Rolls Royce Spectre: Um elétrico de se tirar a cartola

Não, seguramente já não há volta a dar. Os elétricos conquistaram, de fio a pavio, do barato aos mais luxuosos dos veículos que serpenteiam nas estradas do planeta. Prova disso é a majestosa apresentação do 100% elétrico Rolls Royce Spectre.

O Spectre, o primeiro veículo elétrico de produção da empresa, demorou muito tempo a chegar. Não porque tenha sofrido os numerosos atrasos e contratempos que a Cybertruck de Elon sofre, mas devido ao facto menos conhecido de que tanto Henry Royce como Charles Rolls tinham um fascínio documentado por todas as coisas elétricas anos antes de iniciarem o seu negócio automóvel em 1906.

A primeira empresa de Royce, fundada em 1884, criou dínamos e motores elétricos para gruas e patenteou o encaixe de lâmpadas tipo baioneta. Rolls, depois de ter experimentado um primeiro automóvel elétrico chamado Columbia, em abril de 1900, declarou que o seu motor elétrico era "perfeitamente silencioso e limpo. Não há cheiro nem vibração, e devem tornar-se muito úteis quando for possível arranjar estações de carregamento fixas."

Passados 123 anos, podemos ainda não ter resolvido o problema das estações de carregamento fixas suficientes, mas a Rolls-Royce, depois de ter feito experiências com grupos motopropulsores elétricos desde 2011, está finalmente pronta para lançar o seu primeiro veículo elétrico. É importante salientar que esta não é a empresa Rolls-Royce do início do século XX, claro. Esta empresa entrou em processo de falência em 1971. Esta é a BMW.

A Rolls-Royce Motor Cars Limited foi criada como subsidiária integral da BMW AG em 1998, depois de a BMW ter licenciado os direitos sobre o nome e o logótipo Rolls-Royce à empresa aeroespacial Rolls-Royce Holdings e ter adquirido os direitos sobre o ornamento do capô Spirit of Ecstasy e as marcas registadas da grelha Rolls-Royce à Volkswagen.

O grupo BMW fabrica automóveis com a marca Rolls-Royce desde 2003, mas este Spectre, um super-coupé gigante de quatro lugares, é sem dúvida o Rolls mais bonito que a empresa fabricou desde que assumiu as rédeas.

Um automóvel imaculado

Este automóvel tornou-se no produto mais aerodinâmico de sempre da marca, com um coeficiente de resistência aerodinâmica impressionantemente baixo de 0,25, graças em parte à cauda afilada, apesar de ter quase 5,5 metros de comprimento e 2 metros de largura.

O Spectre é também pesado, pesando quase 3 toneladas métricas com um condutor a bordo. Uma bateria de 102 kWh acoplada a dois motores oferece 430 kW (584 cv) e 900 Nm de binário, resultando dos 0 aos 100 km/k em 4,4 segundos. A autonomia é de 530 km de acordo com a norma WLTP (real situa-se nos 455 km). Basicamente, apesar do seu tamanho e peso prodigiosos, o Spectre é bastante rápido, mas falaremos mais sobre isto mais tarde.

O design é digno de um Rolls-Royce, e o preço?

O design em si está muito enraizado na história da marca. Parece um Rolls-Royce, tanto por dentro como por fora. De facto, apenas a ausência de tubos de escape revelaria o seu estatuto de veículo elétrico.

O CEO Torsten Müller-Ötvös disse, numa partilha de informação à comunicação social, que o Spectre tinha de ser "primeiro um Rolls-Royce e depois um veículo elétrico". A Rolls-Royce, sabiamente, não quer assustar a sua fiel base de clientes, que a empresa insiste que tem uma idade média de pessoas, maioritariamente homens, na casa dos 40 anos. Mais jovens do que muitos esperariam, mas ainda assim são pessoas que podem pagar o preço inicial de 400.000 euros na Europa (sem impostos).

Claro, estes preços serão sempre reféns de muitos fatores, entre eles a enorme procura que este automóvel já tem. Conforme referimos em maior passado, o primeiro elétrico da Rolls-Royce tem já uma lista de espera até 2025.