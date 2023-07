Cruzaram África de norte a sul para mostrar que é possível fazer viagens longas num elétrico

Será que um carro movido a bateria serve para as viagens mais longas? Há quem defenda que não. Contudo, este casal ousou provar que é possível percorrer muitos quilómetros de estrada a bordo de um elétrico carregado com energia solar.

Um casal decidiu cruzar África a bordo do Skoda Enyaq iV 80, com três objetivos em mente:

Demonstrar que é possível fazer uma longa viagem de carro elétrico; Visitar iniciativas sustentáveis, ​​pelo caminho; Recolher dados sobre carros elétricos e carregamento com painéis solares.

Conscientes de que percorreriam um caminho com escassa oportunidade de abastecimento básico de eletricidade e uma quase nula presença de postos de carga, Maarten van Pel e Renske Cox utilizaram uma série de painéis flexíveis, mais finos e leves, mas menos eficientes, numa instalação composta por 60 placas, 60 metros quadrados e 10,8 kWp. Dessa forma, conseguiram atingir potências de 8,7 kW, recuperando até 40 kWh num dia.

Conforme partilhado, algumas cargas foram realizadas em corrente contínua, utilizando um carregador específico. Assim, cada kWh produzido foi aproveitado ao máximo.

O carro elétrico alimentado por energia solar percorreu 24.580 quilómetros, entre os Países Baixos e a Cidade do Cabo, numa jornada que demorou 250 dias e 76 carregamentos. Foram atravessados 23 países até ao destino final: África do Sul.

Estamos muito satisfeitos por termos chegado à Cidade do Cabo, a meio da nossa expedição sustentável. A nossa viagem foi um verdadeiro teste à resiliência da nossa equipa e à capacidade do nosso carro elétrico e sistema solar. Ao mesmo tempo, foi uma experiência única que jamais esqueceremos.

Partilhou Renske Cox.

Apesar de impressionante, a expedição não ficará por aqui. Afinal, o casal pretende ir mais longe, com uma ida e volta aos Países Baixos, pela parte oriental do continente, numa viagem que deverá durar um ano e meio, a bordo do carro elétrico alimentado por energia solar.