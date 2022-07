A ASUS traz novidades e apresenta o Zenbook 17 Fold OLED no NOS Alive 22

A marcas estão a transformar a sua oferta e a forçar, de forma positiva, as tendências do mercado. Um caso concreto apareceu-nos com a apresentação do ASUS Zenbook 17 Fold OLED que a Asus apresentou no NOS Alive 22. O "computador", se assim o podemos chamar, quer trazer alguma disruptividade à forma como usamos os ecrãs destas máquinas.

O Zenbook 17 Fold OLED é atrativo, e com a página do Pplware aberta, percebe-se a utilidade de um ecrã... incrível.

ASUS Zenbook 17 Fold OLED: Um PC com o maior ecrã dobrável

A ASUS está presente no NOS Alive 22 e aproveitou o primeiro dia do festival para apresentar à imprensa o novo portátil com design dobrável inovador, o Zenbook 17 Fold OLED.

A empresa trabalhou em estreita colaboração com a Intel e a BOE Technology Group para conceber este novo Zenbook, dotado do maior ecrã dobrável de sempre e também o primeiro portátil OLED dobrável de 17.3” do mundo.

O design de dobragem oferece dois tamanhos de ecrã OLED num só dispositivo: um ecrã tátil amplo 4:3 de 17.3” 2.5K que se dobra no meio para criar dois ecrãs de 3:2 de 12.5” ininterruptos com a resolução 1920x1280.

Combinado com o teclado e touchpad Bluetooth® ASUS ErgoSense® de tamanho integral, o design dobrável proporciona a versatilidade de múltiplos modos - PC, Portátil, Tablet, Teclado no ecrã, Livro e Extensão.

Destaques:

Visuais impressionantes com ecrã OLED dobrável 2,5K certificado para cuidado ocular

Equipado com processador Intel Core i7 série U da 12.ª Geração, gráficos Intel Iris Xe, 16GB de memória RAM LPDDR5 e SSD PCIe4 de 1TB para uma performance sem precedentes

A estrutura dobrável permite uma utilização totalmente versátil, desde um formato portátil de 12,5 polegadas até ao formato desktop com umas impressionantes 17,3 polegadas

Em resumo, esta máquina, que pode ser "muita coisa", tem de facto um ecrã fantásticos e são 17 polegadas de área de visualização. É um portátil generoso, um tablet enorme, e um sem número de utilidades.