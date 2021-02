Chrome: Extensões que o vão ajudar a gerir separadores

Com o trabalho em casa, o lazer e o trabalho unem-se num computador só. Assim, no browser, os separadores de assuntos pessoais acabam por ficar misturados com os do trabalho. As extensões podem dar uma ajuda nesta gestão e na própria organização do navegador, podendo mesmo melhorar a sua produtividade.

Conheça estas sugestões.

Quando estamos no Chrome com muitos separadores abertos chega a um ponto em que praticamente só vemos o logo associado ao site. A descrição acaba por ficar escondida. Por isso, para aceder a um separador específico pode ser necessário clicar em vários até chegar à opção pretendida.

A extensão Tabli atua neste momento como uma solução. Com esta extensão, poderá ter acesso à lista de todos os separadores abertos e respetiva descrição, sendo, portanto, mais fácil encontrar o separador onde se quer chegar. Além desta consulta poder ser feita com um clique no ícone da extensão, a lista pode ficar destacada. Isto é útil para quem, por exemplo, está a trabalhar no Excel e precisa de aceder rapidamente a um separado específico do browser.

A Quick Tab parte de um conceito semelhante. A partir dos muitos separadores abertos, a extensão recolhe uma lista de todos, permitindo assim que o utilizador consiga perceber exatamente qual quer abrir e ainda fazer uma pesquisa rápida para lhe aceder.

Esta opção acaba por ter menos recursos que a anterior, mas poderá ser suficiente para muitos utilizadores.

A Toby for Chrome permite uma gestão dos separadores mais avançada. Aqui podem ser criados favoritos e categorias para aqueles sites a que acede com frequência.

É ideal para organizar o seu browser entre aquilo que é o trabalho ou estudo e o lazer. Escolher quais os sites que visita diariamente, aquelas páginas onde tem informação para determinado assunto de pesquisa… são muitas as opções.

Instale ainda: