Imagic – O Tablet de escrita LCD ecológico que é super barato

Gosta de “riscar”, fazer desenhos, tirar apontamentos, criar uma lista de compras, mas não gosta de gastar papel? Os meios digitais permitem tudo isso, mas se gosta mesmo de escrever à mão temos uma boa sugestão. Chama-se Imagic e é um Tablet de escrita LCD bastante prático e útil.

Este equipamento apesar de ter alguma tecnologia é super barato! Vamos conhecer melhor as suas características.

Chama-se Imagic e é um interessante tablet de escrita LCD que pode ser usado nas mais diversas situações. O tablet traz uma caneta de contacto bastante precisa e toda a superfície é sensível ao toque. Com o Imagic da Prozis pode fazer desenhos, jogar ao jogo do galo, criar uma lista de tarefas, fazer cálculos… tudo de uma forma divertida e ecológica, pois não está a gastar papel.

Sempre que quiser basta carregar no botão e toda a informação é limpa do ecrã.

Principais características do Tablet de escrita LCD

Simples de usar e transportar

Bastante leve

Sensível ao toque (alta precisão da caneta)

botão para apagar tudo em menos de 1 segundo

ecrã de 8,6″

Uso de bateria CR2032

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este Tablet de escrita LCD com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).

Além disso, se fizeram compras superiores a 100 euros é-lhe oferecido um equipamento destes.

Tablet de escrita LCD da Prozis