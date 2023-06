O calor chegou com força! Assegure que o seu smartphone não sobreaquece

O verão acabou de chegar e os últimos dias têm sido um autêntico bafo. Temperaturas muito altas podem prejudicar os nossos dispositivos e, por isso, explicamos como garantir que o seu smartphone não sobreaquece.

O sobreaquecimento dos smartphones, assim como o de qualquer outro dispositivo eletrónico, pode afetar o desempenho, degradar a bateria, e danificá-los permanentemente. A chegada do verão e do calor expõe-nos a mais situações em que é provável que nos esqueçamos e deixemos o smartphone a sobreaquecer.

Assim sendo, antecipamos alguns cenários e deixamos-lhe alguns truques para proteger os seus dispositivos do sobreaquecimento.

Como saber se o smartphone está sobreaquecido?

Em primeiro lugar, é importante ter em mente a temperatura operacional segura para o smartphone que utiliza. Normalmente, as fabricantes disponibilizam essa informação. Por exemplo, no caso do iPhone, a temperatura está entre os 0º C e os 35º C.

Um estudo (não muito recente) concluiu que o desempenho dos smartphones enfraquece algures pelos 40º C. Perante os dias quentes, as atividades que temos como banais podem prejudicar o smartphone: gravar um vídeo, carregar a bateria, e utilizar aplicações mais pesadas que desafiem o processador.

Exemplificando, considere este cenário:

Está a viajar, de carro, até ao Algarve, sob um calor abrasador. No tablier, que está a receber luz solar direta, tem o smartphone a carregar, enquanto mantém o GPS ligado a indicar-lhe o caminho.

Não há uma forma exata para perceber quão quente é muito quente. Contudo, um dispositivo quente a ponto de não ser possível segurá-lo, confortavelmente, deve ser pousado e deixado para arrefecer.

Além disso, há marcas e modelos de smartphone que já avisam, aquando do sobreaquecimento, interrompendo bruscamente a atividade do utilizador, ou alertando para que faça uma pausa.

Como pode assegurar que o seu smartphone não sobreaquece?

Conscientes deste problema, as próprias fabricantes adiantam a resposta e dão indicações para os dias de sol intenso ou de calor abrasador, como têm sido estes últimos.

A Google, por exemplo, aconselha a que a atividade no smartphone seja reduzida ao mínimo, em situações em que o sobreaquecimento é provável. Idealmente, deveria desligar a máquina. No entanto, pode apenas sair de todas as aplicações, encerrando-as, ou colocar o smartphone em modo avião.

A par desses cuidados, deve ainda manter o smartphone à sombra, o máximo de tempo possível, num local onde a circulação de ar seja possível. Isto, porque, ainda que não o esteja a utilizar, o dispositivo pode sobreaquecer. Não o deixe sob o sol, na praia ou em qualquer outro local sem sombra, e não o deixe dentro do carro.

Caso tenha o smartphone a carregar e note que está a sobreaquecer, retire-lhe o carregador, bem como a capa que estiver a protegê-lo.

Segundo a Samsung, uma forma de evitar o sobreaquecimento passa por assegurar que o sistema operativo e as aplicações estão atualizados, de modo a garantir um software eficiente. Mais ainda, aconselha a que utilize cabos e carregadores aprovados para serem usados no modelo do smartphone que está a utilizar.