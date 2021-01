5 Extensões de serviços Google para instalar no Chrome

As extensões para browsers oferecem ao utilizador funcionalidades extra, muitas vezes de grande utilidade e que promovem a produtividade e até o lazer. Mas, sendo o Google Chrome um dos mais utilizados, as sugestões recaem sobre ele.

Conheça 5 extensões de serviços da própria Google, para o Chrome.

O Office é uma das ferramentas de produtividade mais populares e também a que melhor responde às necessidades da maioria dos utilizadores. No entanto, requer um investimento, que pode não compensar para tantos outros. É aqui que esta extensão entra.

Depois de instalada, os ficheiros do Office que arrastar para o Chrome ou que abrir no Gmail e no Google Drive (entre outros) serão abertos no Documentos, no Folhas de cálculo e no Apresentações para ver e editar. Assim, esta é uma forma simples de tratar dos seus ficheiros sem necessidade de instalar o Office.

No Google Drive, através desta extensão, poderá ter rapidamente tudo o que considera relevante deixar guardado nesta cloud.

Pode guardar documentos, imagens e ficheiros de áudio e vídeo HTML5, com um simples passo. Clicar com o botão direito em cima do ficheiro e selecionar a opção Guardar no Google Drive. Além disso, pode, por exemplo, guardar uma página visualizada no momento através da mesma ação.

Sempre que abrir um novo separador no Chrome com o Earth View from Google Earth instalado, irá ter a possibilidade de uma das inúmeras imagens magníficas da Terra.

Nesta imagem irá ainda encontrar algumas informações relativas à sua localização, bem como outras imagens de outros locais do mundo. Existem ainda algumas opções de configuração a que pode ter acesso.

Está a navegar pela Internet e pretende encontrar conteúdo semelhante, então esta extensão poderá dar uma ajuda. Poderá ter resultados de conteúdo semelhante ao que está a ver, mas sem necessidade de fazer pesquisas que nem sempre poderão corresponder àquilo que exatamente quer ver.

O Google Keep já foi por nós apontado diversas vezes como um dos melhores serviços de produtividade. Notas, listas de afazeres, imagens, partilha de notas, e muitas mais possibilidades.

Funcionalidades: