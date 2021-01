A Xiaomi tem na sua MIUI uma das interfaces de utilizador mais populares do mercado e que oferece funcionalidades únicas para o segmento Android. A versão MIUI 12.5 foi lançada há cerca de um mês na China, mas a vez do mercado global está a chegar!

Já há data para lançamento. Mas será que vem sozinho?…

Foi através das redes sociais que a Xiaomi anunciou a data para o lançamento da versão global da sua MIUI 12.5. Será então no dia 8 de fevereiro que começarão a ser disponibilizadas as atualizações para os utilizadores, com as novidades destinadas ao mercado global.

O evento irá decorrer online, com transmissões nas várias redes sociais.

Esta nova interface foi reescrita e a utilização da memória para as principais tarefas foi reduzida em 20%. Além disso, a MIUI 12.5 otimiza individualmente as apps do sistema e o uso de memória em segundo plano também foi reduzido, em média, em 35%. Em resumo, com o MIUI 12.5, o utilizador poderá esperar uma maior rapidez e melhor desempenho ao nível da autonomia e bateria do seu telefone.

Com este sistema, o utilizador terá uma maior possibilidade de desinstalar apps e, aquelas que não consiga desinstalar serão minimizadas da área de trabalho. Ou seja, basicamente apenas apps para configurações, câmara e chamadas vêm pré-instaladas e, por conseguinte, não haverá lugar a outro bloatware.

Este novo sistema operativo vai também facilitar a conexão entre telefones e computadores; oferece novos, bonitos e elegantes Wallpapers; as notificações oferecem sons da natureza; há um reforço da proteção; e até os lembretes serão mais personalizados.

Este anúncio poderá fazer vislumbra a chegada do Xiaomi Mi 11 ao mercado global também. De relembrar que este modelo foi lançado a 28 de dezembro ao mesmo tempo que a versão da MIUI na China.

Trata-se do primeiro smartphone a ser lançado no mundo com o Snapdragon 888 da Qualcomm, mas não é só o processador que faz dele um modelo poderoso. O ecrã é AMOLED 2K com 6.81″ polegadas que oferece uma resolução de 1440p. Destaque ainda para a taxa de atualização de 120 Hz.

A bateria tem uma capacidade de 4600mAh e vem com carregamento rápido de 55W com fios, 50W sem fios e 10W de carregamento reverso. Quanto às câmaras, a principal tem 108 MP, e mais duas de 13 MP e 5 MP. Já a câmara frontal deverá ser de 20 MP.

Para o mercado global ainda não há indicação dos modelos nem das datas de disponibilização da MIUI 12.5, mas olhando ao mercado chinês, serão 27 os modelos a receber a UI numa primeira fase, onde se inclui a linha Mi 11, Mi 10, Mi 9, Mi CC9, Redmi K30, Redmi K20, Redmi 10X, Redmi Note 9, Note 8 e ainda Note 7.