Chegou o MIUI 12.5: um sistema leve e rápido que liga smartphones e computadores

A Xiaomi lançou hoje, finalmente, o seu novo e tão aguardado smartphone topo de gama Mi 11, o primeiro no mercado com o processador Snapdragon 888 da Qualcomm.

Mas, para além disso, a marca chinesa também lançou o seu MIUI 12.5. Trata-se de um sistema operativo mais leve, muito rápido e que vai integrar facilmente os smartphones e os computadores. Vamos conhecer melhor as novidades!

Chegou o MIUI 12.5 da Xiaomi

Hoje foi um grande dia para a Xiaomi, com o lançamento do seu novo topo de gama Mi 11 e também do sistema operativo MIUI 12.5. Segundo a marca este é então um sistema mais leve, mais rápido e ainda mais económico.

Lei Jun, CEO da marca, perdeu bastante tempo a elogiar a elegância e a simplicidade deste sistema operativo, cativando assim, a atenção e vontade dos utilizadores de o experimentar. E a verdade é que as comparações com o iOS da Apple foram mais do que muitas.

A interface foi reescrita e a utilização da memória para as principais tarefas foi reduzida em 20%.

O MIUI 12.5 otimiza individualmente as apps do sistema e o uso de memória em segundo plano foi reduzido, em média, em 35%. Para além disso, oferece ainda umc menor consumo de energia na ordem dos 25%. Em suma, com o MIUI 12.5, o utilizador poderá esperar uma maior rapidez e melhor desempenho ao nível da autonomia e bateria do seu telefone.

Com este sistema, o utilizador terá uma maior possibilidade de desinstalar apps e, aquelas que não consiga desinstalar serão minimizadas da área de trabalho. Ou seja, basicamente apenas apps para configurações, câmara e chamadas vêm pré-instaladas e, por conseguinte, não haverá lugar a outro bloatware.

O MIUI 12.5 traz um efeito de movimento muito interessante, estado especialmente construído para responder rapidamente a gestos.

Uma melhor interação entre smartphone e computador

Este novo sistema operativo vai também facilitar a conexão entre telefones e computadores.

O MIUI 12,5 pode agora ser ativado nos laptops, permitindo ao utilizador ver as notificações do smartphone através do computador, copiar textos do telefone e colá-los diretamente do computador, fazer capturas de ecrã do telefone através do computador, ver páginas web abertas no dispositivo móvel também a partir de computador, entre outros.

Novos, bonitos e elegantes Wallpapers

A beleza e elegância são pontos fortes neste sistema, que oferece também novos wallpapers dinâmicos e inspirados nas paisagens naturais da China.

Um dos novos papeis de parede designa-se Snow Mountain e foi captado através do principal pico da montanha Siguniang, em Sichuan. Conta com uma renderização em tempo real de 24h nomeadamente nas mudanças de luz, sombras e nuvens.

Mas há muitas mais imagens para explorar e, além disso, são esperados mais super wallpapers para o primeiro semestre de 2021.

Notificações com som natural

Os pormenores são muito importantes para a Xiaomi e, nesse sentido, a marca fez questão de elaborar um som natural para as notificações, através de uma criação feita em conjunto com artistas de sons de todo o globo.

O som caracteriza-se por ter os quatro principais habitats da floresta tropical da América do Sul, Austrália, pastagens africanas e o Ártico.

São mais de 120 sons de animais para poder combinar. O sistema conta ainda com um novo efeito de som do sistema, também derivado de elementos naturais.

o MIUI 12.5 oferece um toque natural e uma ligeira vibração na funcionalidade touch. Há ainda um recurso que vai permitir às pessoas com deficiência visual aceder às informações através de um design tátil. Esta função ficará disponível online a 30 de dezembro deste ano.

Um reforço na proteção da privacidade

Outro ponto a favor é que o MIUI 12.5 fortaleceu a barreira de proteção da privacidade. Para isso, ele começa por indicar quais as apps que estão a interferir nos dados do utilizador. O sistema regista todos os acessos das apps e disponibiliza esse mesmo registo ao utilizador.

Segundo a Xiaomi, este é o primeiro sistema operativo Android a habilitar totalmente o mecanismo sandbox. Caso seja necessário à app aceder a informações confidenciais, esta terá que solicitar adicionalmente esse acesso.

O mesmo se aplica aos browsers e o MIUI 12.5 barra imediatamente páginas que tentem aceder a informações privadas. Para além disso bloqueia downloads maliciosos feitos através de páginas web e conta com um recurso anti-rastreio de Internet.

A marca chinesa adianta ainda que cada app presente na Xiaomi App Store terá as suas próprias instruções de privacidade. E o utilizador saberá, com transparência, qual o tipo de informações a que cada app tem acesso.

Lembretes mais personalizados

Uma outra novidade é a atualização que o MIUI 12.5 faz aos lembretes. Adicionou notas mentais, pode anotar tudo facilmente e os textos, links, fotos, artigos, ideias, etc, são facilmente adicionados às notas.

