UE: Venda de carros caem 24% em janeiro! A culpa é da COVID-19

A COVID-19 está a ter forte impacto negativo em vários setores do mercado. Como temos vindo a acompanhar, um dos setores mais afetados tem sido o automóvel, com enormes quebras. De acordo com dado da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), divulgados esta quarta-feira, a venda de carros caiu 24% em janeiro!

Conheçam os resultados de vários países.

Vendas de carros em Portugal teve quebra superior a 30%

Quanto maior o nível de confinamento, piores são os resultados do mercado automóvel. Em janeiro de 2021, as vendas de carros ligeiros de passageiros na União Europeia caíram 24% em janeiro, para 726 491 unidades. Este é um valor significativo e tudo se deve às várias e fortes restrições aplicadas pelos países para o combate ao coronavírus. Este foi o pior registo no mercado do setor automóvel, de um mês de janeiro, nos últimos 10 anos.

Outro dado importante de analisar é relativo aos quatro maiores mercados automóveis que registaram quebras muito acentuadas. A Espanha foi o pior da UE com uma quebra de 51,5%. Na Alemanha a quebra foi de 31,1%, em Itália foi de 14% e na França de 5,8%.

Além da Espanha, há mais dois países em que as vendas caíram para menos de metade face aos valores de um ano atrás: Roménia (-51,9%) e Eslováquia (-50,6%).

Em sentido contrário está a Suécia que apresentou um crescimento de 22,5%. Um dado curioso foi o facto de a Suécia ter sido o único país da UE que melhorou as vendas em janeiro de 2021 face ao mesmo mês de 2020.

Relativamente a Portugal, as quebras rondam os 30,5%, para 10 029 unidades de carros para o passado mês de janeiro. De relembrar que em Portugal os concessionários de automóveis continuam fechados até dia 1 de março, por causa do Estado de Emergência, que obriga ao confinamento e ao fecho da maioria do comércio.

