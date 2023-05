Pplware Classics…

Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

It's A Shame About Ray - The Lemonheads

The Lemonheads é uma banda dos Estados Unidos da América de rock alternativo formada por Evan Dando (voz e guitarra), Ben Deily (voz e guitarra) e Jesse Peretz (baixo) em 1986.

Evan Dando, que mais tarde se tornou o único remanescente da formação original, tocou bateria (além das guitarras, voz e composições) no primeiro EP Laughing All The Way To The Cleaners de 1986, financiado pela própria banda. O som era uma mistura de punk e pop, similar a bandas da época como Hüsker Dü e Replacements. Os rapazes em seguida ingressaram na universidade, mas Dando logo saiu, batalhando por um contrato com a editora Taang!, selo independente de Boston. No ano seguinte, ele também tocou baixo para a banda Blake Babies, ao lado de Juliana Hatfield (que mais tarde tocaria nos Lemonheads e posteriormente embarcaria numa carreira a solo). O baterista dos Blake Babies, John Strohm passou a tocar também nos Lemonheads naquela época, mas acabou ficando por pouco tempo.

Os Lemonheads levaram o seu punk para a editora Taang!, onde gravaram três álbuns, Hate Your Friends (1987), Creator (1988) e Lick (1989), lentamente fixando o seu nome no circuito independente americano. Ao mesmo tempo que a banda começava a chamar a atenção, Evan Dando passava a ser a figura principal dos Lemonheads, tanto nas composições quanto nos vozes.

Isso foi gerando uma rivalidade bastante enérgica com o outro vocalista e compositor Ben Deily. Como consequência, os álbuns foram se tornando bastante díspares nas composições, demonstrando que a banda já não trabalhava em conjunto. A rivalidade entre os dois líderes também rendeu histórias pitorescas. Na turné do álbum Lick, durante as músicas com Deily na voz, Evan improvisava Sweet Child O'Mine do Guns n' Roses para desespero dos restantes mmbros da banda. Deily acabou por sair em 1989, ameaçando com a justiça caso Evan tocasse uma nota de alguma canção sua.

Lick, o último álbum com Deily, já começava a mostrar uma certa mudança em som a favor de melodias mais suaves, sendo como exemplo maior a cover de Luka de Suzane Vega. Lançado como single, a canção atingiu o topo das listas das rádios universitárias e despertou o interesse das grandes editoras. A banda acabou assinando com a Atlantic Records ainda em 1989 e no ano seguinte lançou Lovey. O disco era o mais diversificado da carreira da banda até então, com baladas acústicas (Ride With Me), influências country (Brass Buttons, cover de Gram Parsons) e a energia punk de sempre (Year of the Cat, Stove e Ballarat). No entanto, o álbum acabou sendo mais elogiado pela crítica do que propriamente um sucesso de público e os Lemonheads deram uma pausa na carreira, quando Evan Dando passou um tempo na Austrália. Nessa época, o baixista Jesse Peretz estava oficialmente fora da banda. Ele tornou-se diretor, trabalhando em diversos videoclipes, incluindo alguns dos próprios Lemonheads e os premiadíssimos Big Me e Learn To Fly do Foo Fighters. Em 1997 dirigiu a seu primeira longa metragem, First Love, Last Rites.

Em 1992 Evan Dando reformulou os Lemonheds com Juliana Hatfield no baixo e o australiano David Ryan na bateria para gravar o álbum It's A Shame About Ray. Hatfield deixou a banda imediatamente após as gravações, entrando Nic Dalton no seu lugar. Foi um álbum calmo e despretensioso, com melodias e letras fáceis recheadas de violões. Muito disso é reflexo do tempo em que Evan passou na Austrália, quando escreveu em pareceria com Tom Morgan a maioria das canções do álbum.

Mrs. Robinson, cover dos Lemonheads para o grande sucesso da dupla Simon & Garfunkel, é lançado como single e conquista as paradas, levando It's A Shame About Ray a alcançar 800.000 cópias vendidas nos Estados Unidos, tornando-se o auge da popularidade da banda.

A partir daí, Evan Dando passou a ser figura fácil nas revistas e ganhou status de celebridade pop. Durante esse período, atuou no filme Reality Bites e participou da coletânea Sweet Relief (1993) em benefício de Victoria Williams.

O próximo disco da banda, Come On Feel The Lemonheads (1993) teve o seu lançamento atrasado em função dos crescentes problemas pessoais de Evan decorrentes do abuso de drogas. O álbum foi um sucesso de crítica e público no Reino Unido, onde o single Into Your Arms se tornou o maior êxito da banda. Mas nos Estados Unidos o disco não teve o mesmo desempenho do seu antecessor, no auge do rock alternativo, Dando era acusado de ser superficial. Nessa época, o envolvimento de Dando com as drogas continuava a piorar e obrigou os Lemonheads a cancelar várias apresentações. O futuro da banda era incerto, ainda que Dando tivesse melhorado no fim do ano e feito uma turné solo pelo Estados Unidos durante 1994, enquanto escrevia novas músicas para o Lemonheads (incluindo uma colaboração com Iggy Pop, que acabou descartada).

A banda oficialmente separou-se no início de 1995, e Evan era o único remanescente. Ele passou boa parte de 1995 acompanhando uma turné dos Oasis. Naquele ano, Evan foi vaiado durante uma apresentação no importante Glastonbury Festival na Inglaterra, após subir ao palco com algumas horas de atraso. Após esse episódio, os Lemonheads só se reuniram no ano seguinte com uma nova formação para as gravações de um novo álbum.

