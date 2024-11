Apple lança o watchOS 11.2 beta 1… entre outras betas!

A Apple lançou hoje um trio de novas versões beta. A versão beta 1 para programadores chegou para o visionOS 2.2, tvOS 18.2 e watchOS 11.2. Vejam o que podem esperar.

Está na hora de trazer mais novidades

A versão beta 1 estreia-se com expectativas de novas funcionalidades do Vision Pro e da Apple TV. Estas betas novas estão disponíveis para utilizadores com uma conta de programador. Oferecem o primeiro vislumbre de novas funcionalidades e atualizações que deverão ser lançadas publicamente em dezembro.

Os lançamentos públicos da semana passada do visionOS 2.1, tvOS 18.1 e watchOS 11.1 não incluíram muitas novidades. O maior destaque, talvez, foi uma pequena alteração no tvOS para a app Apple TV que adicionou uma nova lista de observação.

Para já espera-se que esta versão traga mais novidades. Isto porque a Apple anunciou vários recursos para visionOS 2 e tvOS 18 que foram programados para lançamento antes do final do ano, e isso torna estas atualizações o lugar onde devemos obtê-los.

tvOS poderá receber um incremento importante

O tvOS ainda está à espera de novos protetores de ecrã previstos para finais de 2024. Há um protetor de ecrã de TV e filmes a caminho, além de um divertido protetor de ecrã do Snoopy - ambos devem chegar no tvOS 18.2.

Além destas novidades, outras poderão aparecer, pois há ainda muita coisa a partilhar do que foi prometido na keynote.

macOS Sequoia 15.2 beta 2 recebe o que há de mais moderno da Apple Intelligence

A Apple lançou também o macOS Sequoia 15.2 beta 2 para programadores. A nova atualização inclui as próximas funcionalidades Apple Intelligence que estão previstas para lançamento público em dezembro. Além disso, está disponível para todos os Macs que podem executar o macOS Sequoia - o beta 1 era apenas para dispositivos da série M.

Recursos do Apple Intelligence no macOS Sequoia 15.2

A primeira versão beta para programadores do macOS Sequoia 15.2 chegou há duas semanas, pouco antes do macOS 15.1 ser lançado ao público.

O macOS Sequoia 15.2 é um grande lançamento com alguns dos recursos do Apple Intelligence mais esperados até hoje.

Por exemplo:

O ChatGPT está agora totalmente integrado com a Siri

O Image Playground permite-lhe criar imagens originais com IA

As ferramentas de escrita permitem-lhe descrever alterações específicas que pretende efetuar

Também é possível utilizar o ChatGPT para criar texto original como parte das ferramentas de escrita

A versão beta 1 ainda não incluía Genmoji, apesar de as versões iOS 18.2 e iPadOS 18.2 terem incluído a funcionalidade.

Esperamos que o beta 2 de hoje corrija isso e ofereça suporte a Genmoji. Informá-lo-emos se os Genmoji forem incluídos na nova versão beta.

A Apple ainda não lançou um beta público para o macOS Sequoia 15.2. Mas com o lançamento público previsto para daqui a apenas um mês, devemos ver os utilizadores da versão beta pública integrados na nova atualização em breve.