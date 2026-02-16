OpenAI compra a OpenClaw para liderar a próxima geração de agentes autónomos

Peter Steinberger, o mentor por trás da OpenClaw, juntou-se à OpenAI, gigante liderada por Sam Altman. Esta junção sinaliza uma nova fase na evolução da inteligência artificial (IA), onde a autonomia total dos agentes se torna a prioridade máxima.

O fenómeno do agente de IA total

Até há muito pouco tempo, Peter Steinberger era um nome desconhecido para o grande público. Contudo, o seu projeto - que evoluiu de Clawdbot para Moltbot e, finalmente, OpenClaw - tornou-se rapidamente numa das maiores sensações no ecossistema da IA.

O crescimento meteórico desta tecnologia despertou o interesse imediato das grandes empresas do setor, onde a OpenAI emergiu como a vencedora deste processo de aquisição.

A OpenClaw distingue-se do uso tradicional de modelos de linguagem por ser aquilo que se pode considerar um "agente de IA total". Ao contrário de um simples assistente de conversação, este sistema utiliza modelos avançados (como os da OpenAI, Anthropic ou Google) para executar tarefas complexas de forma independente.

Entre as suas características principais, destaca-se a possibilidade de interagir com o agente através de aplicações de mensagens como o Telegram ou o WhatsApp, bem como o controlo absoluto sobre o hardware onde é instalado, seja um computador pessoal, uma Raspberry Pi ou um servidor virtual.

A capitulação perante as Big Tech

A confirmação da aquisição ocorreu após Steinberger ter revelado, numa entrevista recente, que tanto a OpenAI como a Meta tinham apresentado propostas formais para a sua contratação.

No passado sábado, o anúncio oficial confirmou que o criador passará a integrar os quadros da OpenAI, enquanto o projeto OpenClaw será transferido para uma fundação independente, mantendo-se open-source.

Esta solução assegura o prestígio e a estabilidade financeira de Steinberger, mas levanta novamente a questão sobre a viabilidade de pequenos projetos competirem de forma isolada contra as "Big Tech".

A história demonstra que as grandes tecnológicas tendem a absorver ou a replicar ideias inovadoras que ameacem a sua hegemonia. Para muitas startups e programadores independentes, a estratégia de saída passa quase invariavelmente pela venda a um gigante tecnológico.

No caso de Steinberger, a sua motivação parece ser puramente técnica; o criador confessou que, embora a OpenClaw pudesse tornar-se uma empresa de grande dimensão, o seu interesse reside na criação e não na gestão executiva. Para o engenheiro, a parceria com a OpenAI é a via mais rápida para que a sua visão chegue a milhões de utilizadores.

