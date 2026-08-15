Dica: como acabar de vez com os áudios acidentais na app Mensagens do iOS 27

A Apple introduziu uma funcionalidade muito aguardada no iOS 27 que permite remover os botões de gravação e ditado da caixa de texto da aplicação Mensagens. Esta alteração surge após várias reclamações de utilizadores que ativavam estes recursos sem querer.

O fim dos toques indesejados nas Mensagens do iPhone

Em finais de 2025, uma publicação viral do cantor Justin Bieber expôs um problema comum a muitos utilizadores do ecossistema Apple.

O artista queixou-se publicamente de como o botão de ditado e de gravação de voz na aplicação Mensagens interrompia constantemente a sua música com um simples toque acidental.

O desabafo gerou enorme tração nas redes sociais, demonstrando que a sobreposição de funções no mesmo espaço do ecrã era uma falha de usabilidade irritante.

Com a chegada do iOS 27 e do iPadOS 27, a Apple respondeu diretamente a este descontentamento. Os utilizadores passam agora a ter controlo total sobre os ícones que surgem no campo de escrita, podendo optar por ocultar o microfone ou a onda de áudio de forma a evitar gravações indesejadas.

Como personalizar a caixa de texto no iOS 27

Para limpar a sua interface de conversação e remover estes atalhos visuais, basta seguir alguns passos simples nas definições do sistema operativo. Primeiro, certifique-se de que o seu dispositivo está atualizado para o iOS 27 ou iPadOS 27. De seguida:

1. Aceda à aplicação "Definições" do seu iPhone ou iPad.

2. Arraste para baixo, selecione a secção "Aplicações".

3. Procure pela aplicação "Mensagens" na lista apresentada.

4. Dentro deste menu, encontrará a nova opção "Mostrar no campo de texto". Clique nela.

5. Aqui, poderá escolher uma das três alternativas disponíveis:

Gravar áudio: Mantém visível o ícone da onda sonora para iniciar rapidamente uma mensagem de voz.

Iniciar ditado: Mostra o botão de microfone tradicional para converter a voz em texto escrito automaticamente.

Nada: Remove por completo os ícones, mantendo o campo de introdução de texto totalmente limpo

Ao selecionar a primeira opção, garante que nenhum toque indesejado irá interromper a reprodução de música ou enviar áudios sem querer no iOS 27.

Como continuar a enviar áudios e usar o ditado

Mesmo que decida ocultar estes botões para obter uma interface minimalista, não perderá o acesso a estas ferramentas de comunicação.

Para enviar uma mensagem de voz com o campo de texto limpo, basta clicar no ícone do símbolo mais (+) situado ao lado esquerdo da caixa de escrita e selecionar a opção "Áudio".

Se preferir ditar o seu texto em vez de o escrever, poderá continuar a fazê-lo utilizando o botão de microfone integrado diretamente no teclado virtual do iOS.

Desta forma, a Apple oferece o melhor de dois mundos no iOS 27: uma experiência de utilização totalmente personalizável e a manutenção de todas as funcionalidades de acessibilidade que tornam o ecossistema prático e intuitivo.

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