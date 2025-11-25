PplWare Mobile

Há um rumor crescente de que Trump vai anunciar a existência de vida extraterrestre

· Notícias 4 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Rui Neto

Tags:

  1. Grunho says:
    25 de Novembro de 2025 às 11:08

    Até há rumores de que trump É um extraterrestre! Make Mars Great Again. E que tal Supertramp em vez de trump?

    Responder
  2. Hugo Nabais says:
    25 de Novembro de 2025 às 11:43

    Provavelmente mais um rumor falso. Mas de qualquer forma tudo o que o Trump diga não vale de nada, ele para qualquer pessoa inteligente tem zero de crédito!

    Responder
  3. Luis Henrique Silva says:
    25 de Novembro de 2025 às 11:46

    Não é o Trump que me vai dizer que existe vida extraterreste, pois basta uma pessoa ter dois dedos de testa e perceber que num Universo tão grande e que nem se sabe os limites dele, é mais que óbvio que existe outras civilizações para além da nossa, e muito provavelmente mais avançadas que a nossa e outras ainda atrasadas……
    Uma pessoa que pense que somos unicos, acho que é mesmo por falta de conhecimento……

    Responder
  4. Jon Muscat says:
    25 de Novembro de 2025 às 12:06

    Finalmente o unico com coragem para anunciar aquilo que ja sabiamos. Porque acham que um pais tao recente consegue ser tao evoluido?

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Deveria haver uma marca obrigatória em todas as imagens geradas por IA?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

Android Quick Share and iOS AirDrop compatibility

OPPO garante fluidez nos smartphones graças ao software e experiência

Caltech & TIIA - Symphony of Robotic Motion