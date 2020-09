WatchOS 7: Principais novidades, dispositivos compatíveis e como instalar

A empresa de Cupertino lançou ontem dois novos Apple Watch e muito software para as mais variadas utilizações. O Apple Watch Series 6 e o modelo mais barato, o SE, trazem mais recursos a mais utilizadores, agora com a vertente segurança infantil também debaixo da sua alçada. Ontem foi disponibilizada a versão watchOS 7 GM e hoje está já disponível a versão final global.

Estão disponíveis uma série de novidades que passamos a apresentar.

Segundo o que diz a Apple, o watchOS 7 torna o Apple Watch mais poderoso e mais pessoal do que nunca. Este traz novas formas de descobrir e partilhar rostos do relógio, rastreio de sono, deteção automática de lavagem de mãos e novos tipos de treino. Aliás, na apresentação, os serviços de exercício físico receberam boas novidades, com a introdução de um novo serviço, o Apple Fitness+.

Mostradores

Novo mostrador Tiras, que permite selecionar o número de tiras, escolher as cores e rodar o ângulo, para criar um mostrador que reflete o seu estilo (Series 4 e posterior).

Novos filtros de cor disponíveis para personalizar o mostrador Fotografias. Novas complicações Relógio, Fase da Lua, Altímetro, Comando da Câmara e Sono.

Sono

Nova aplicação Sono, que ajuda a alcançar as metas de tempo de sono, com o registo de sono, horários de sono personalizados e uma vista das tendências ao longo do tempo.

Sons de alarme e háptica no relógio para acordar. Opção para receber lembretes para carregar o relógio antes da hora de deitar definida e lembretes quando a bateria estiver carregada.

Lavar as mãos

Deteção automática de lavagem das mãos através de sensores de movimento e do microfone.

Consulta da frequência e duração das sessões de lavagem das mãos, na aplicação Saúde no iPhone. Disponível no Apple Watch Series 4 e posterior.

Configuração da família

Através do iPhone, é possível emparelhar e gerir um relógio de outro membro da família, com o respetivo número de telefone e ID Apple.

Requer a funcionalidade Partilha com a família, e pode ser usada com até cinco membros da família. Disponível nos modelos com rede móvel do Apple Watch Series 4 e posterior.

Memoji

Nova aplicação Memoji para criar novos Memoji ou personalizar Memoji existentes.

Os Memoji criados por si podem ser usados no mostrador Memoji. Envio de stickers de Memoji na aplicação Mensagens.

Mapas

Indicações passo a passo com tipos de letra maiores e mais fáceis de ler.

É possível procurar e adicionar ao itinerário locais indicados para ciclistas, como lojas de bicicletas. Suporte de indicações para bicicleta disponível na cidade de Nova Iorque, Los Angeles, região da Baía de São Francisco, Xangai e Pequim.

Siri

Ditado no dispositivo para proporcionar um processamento de pedidos mais rápido e fiável, assim como uma maior proteção da privacidade (Series 4 e posterior; apenas nos EUA).

Tradução diretamente a partir do pulso, com suporte para mais de 50 pares de idiomas. Suporte para Anunciar mensagens.

Outras funcionalidades e melhorias

Possibilidade de alterar as metas de minutos de exercício e horas de pé ou de deslocação, na aplicação Atividade.

Respostas incorporadas para responder a uma mensagem específica e ver todas as mensagens relacionadas numa vista separada. Nova aplicação Atalhos para aceder e executar atalhos criados anteriormente.

Possibilidade de adicionar atalhos a um mostrador como complicação. Partilha de audiolivros através da Partilha com a família.

Partilha de audiolivros através da Partilha com a família. Pesquisa agora disponível na aplicação Música.

Pesquisa agora disponível na aplicação Música. Aplicação Wallet renovada.

Aplicação Wallet renovada. Suporte para chaves de carro digitais na aplicação Wallet (Series 5).

Possibilidade de ver os conteúdos multimédia descarregados nas aplicações Música, Audiolivros e Podcasts. Localização atual disponível para as aplicações Relógio e Meteorologia.

Quais os Apple Watches são compatíveis com o watchOS 7?

A Apple deixou de fora as versões Series 1 e a Series 2. Contudo, e com o que acabou de lançar, este sistema operativo ainda estará presente em pelo menos 4 versões.

Apple Watch Series 3;

Apple Watch Series 4;

Apple Watch Series 5.

Como Instalar o watchOS 7?

Atualmente pode instalar recorrendo quer ao Apple Watch diretamente, quer indo pelo modo tradicional, na app Watch no iPhone. Assim, no seu Apple Watch vá a Definições, depois a Geral e Atualização de software. Também, através da app Watch no seu iPhone pode ir a Definições, Geral e Atualização de software. Simples e fácil.

Portanto, tudo atualizado… divirta-se a usar com qualidade as novidades.